ارتفاع الإصابات بكورونا في لبنان لـ106446

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) في لبنان إلى 106446 إصابة بعد تسجيل 1016 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى.827وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا اليوم الاثنين، أنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة تسجيل 1016 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 1006 من بين المقيمين و10 من بين الوافدين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 106446 منذ 21 فبراير الماضي.وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، في حصيلة هي الأعلى منذ فبراير الماضي، ما يرفع عدد الوفيات إلى 827 منذ 21 فبراير الماضي.وبلغ عدد الحالات الحرجة 306 حالات، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس كورونا، فيما بلغ عدد حالات الشفاء.61263ويجري تنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي اتخذ في 11 نوفمبر الحالي والقاضي بالإقفال التام للبلاد لمدة أسبوعين ابتداءً من الرابع عشر من تشرين ثاننوفمبر الحالي بناءً على توصية من المجلس الأعلى للدفاع، وبعد تخطّي أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا الخطّ الأحمر، ووصول القدرة الاستيعابية للقطاع الاستشفائي إلى خطها الأحمر أيضًا.واستثني من الإقفال القطاعات الحيوية، وعلى رأسها "المطاحن والأفران وكل ما له علاقة بتخزين وتصنيع المنتجات الغذائية والزراعية والمصارف والجيش وقوى الأمن ووزارة الصحة والمستشفيات والمستوصفات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة وصناديق التعاضد".كما استثني من قرار الإقفال "كل ما يرتبط بالصناعة والاستيراد والتصدير ونقل البضائع والمحاكم".واتخذ وزير الداخلية اللبناني يوم الخميس الماضي قرارًا يقضى بمنع التجول من الخامسة مساءً لغاية الخامسة من صباح اليوم التالي اعتبارًا من السبت 14 نوفمبر وحتى صباح 30 منه، وكذلك تقييد حركةالسيارات من خلال اعتماد نظام المفرد لأيام الاثنين والأربعاء والجمعة، والمزدوج لأيام الثلاثاء والخميس والسبت، باستثناء السيارات العمومية والسيارات المستأجرة والشاحنات والصهاريج والدراجات النارية على أن يمنع التجول لكافة أنواع السيارات يوم الأحد.وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أعلن في جلسة طارئة انعقدت في 15 مارس الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى نهاية العام الحالي.