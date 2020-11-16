رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 16 نوفمبر 2020 الموافق 01 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

محمد فودة: الموت الحقيقة الوحيدة وعلينا التصالح مع أنفسنا ونتسامح مع الجميع

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 11:18 م
محمد فودة
محمد فودة
طباعة
دعا الإعلامي محمد فودة للتصالح مع النفس وأن نكون أكثر تسامحا مع الجميع.

وقال فودة في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «من يتجرع مرارة الشعور بالحزن والألم الذى يسببه الموت حين يخطف أحبائنا فى لحظات، فإنه يعز عليه أن يترك قلبه ولو للحظات فريسة لمشاعر "الوجع" التى يتسبب فيها الخصام والفراق. فلا شيء يستحق أن نهدر أوقاتنا وأحلى أيام حياتنا فى المهاترات والمشاحنات والخلافات التى تأتى دائمًا من أتفه الأسباب».

وأضاف: «ليتنا نهيئ المناخ الصحى بداخلنا للمشاعر النبيلة والأحاسيس الصادقة وأن نتخذ من الحب دستورًا نهتدى به، فلا شيء يعادل الإحساس بنعمة الهدوء النفسى، خاصة بعد أن تحول الوفاء والإخلاص إلى عملة نادرة، صحيح هذه هى سنة الحياة التى تركت الحقد والغل والكراهية تملأ القلوب.. ولكن لو اتخذنا قرارًا بإعلان الحرب على "الحزن" لتغيرت حياتنا بالكامل وأصبحنا بالفعل نتنفس حبًا مع من نحبهم بإخلاص فى هذه الحياة».

وتابع: «ولأن الموت هو الحقيقة الوحيدة المؤكدة فى هذه الحياة علينا أن نتصالح مع أنفسنا وأن نكون أكثر تسامحًا مع الجميع وذلك تصديقًا لقول المولى عز وجل {فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ} وقوله أيضًا {فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ}».

وتوفيت مساء الجمعة الماضي شقيقة الإعلامى محمد فودة، وشيع جثمانها فى مقابر العائلة بمدينة زفتى بمحافظة الغربية، وهى الشقيقة الوحيدة له.

موضوعات متعلقة

وزير التعليم: تعطيل الدراسة يتم بقرار سيادى

حقيقة فيديو اعتداء فردىّ شرطة على طفل بميت غمر

التاريخ السرى| القصة الحقيقية لكسر أنف أبى الهول.. «ليس نابليون»

بكاء وإغماء.. رد فعل سما المصرى بعد تخفيف حكم الحبس

الصور

image description

حملة لقياس انبعاثات عوادم السيارات بدمياط

image description

لجنة لمعالجة سلبيات مدرسة النور للمكفوفين بأسيوط (صور)

image description

تعليم الجيزة: الدراسة منتظمة ونعقم المدارس يوميًا

image description

عصام سعد يتفقد أعمال تبطين التبرع بقرى أسيوط

image description

استمرار القرعة العلنية للحصول على وحدات سكنية بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

حقيقة فيديو اعتداء فردىّ شرطة على طفل بميت غمر

طقس الغد.. شبورة مائية وأمطار والقاهرة 24 درجة

بكاء وإغماء.. رد فعل سما المصرى بعد تخفيف حكم الحبس

رغم السرية.. إصابة 65 موظفا في مقر الصحة العالمية بكورونا

إنفوجراف

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

نجم الساعة

أبطال وصنّاع حكاية «ربع قيراط»: القصة حقيقية.. وندافع عن ستات مصر

منوعات

الوكالة الألمانية: رجل يصطاد قنبلة من الحرب العالمية الثانية في نهر

شاب نمساوي يعتدي جنسيًا على 52 قاصرًا

مظلى أسترالى عمره 91 عاما سقط فى المحيط ونجا

«الأولمبية» تهنئ عبدالقادر سعيد بذهبية بطولة الجائزة الكبرى للفروسية

أيام زمان

«وصل قبل المباراة بدقائق لكنه سجل هاتريك».. حكاية الأسطورة جيوسبي مياتزا

أفلام تغيرت نهايتها بسبب وفاة أبطالها

«كومبارس صامت».. حكاية الظهور السينمائي الأول لهند رستم

«المشخلع».. مرض فجع المصريين بعد فيضان 1887

مقالات الرأي
ماجد حبته
عن هذه القضية
ماجد حبته
عن «القاعدة» وأشياء أخرى
مؤمن المحمدي
لا كورة نفعت
القس. رفعت فكرى
المغفلة
المزيد

الثقافة

وداع الكبار 2| قبل رحيل سيد حجاب: أوصى زوجته بـ«قصة الحضارة».. وكتب تتر مسلسل

التاريخ السري| «صدره يشبه النساء؟».. هل كان أحد ملوك مصر شاذا؟

الأربعاء.. ندوة عن المستجدات الإقليمية وتأثيرها على مصر بـ«الأعلى للثقافة»

«زيارة للتراث الفرعونى من خلال تكنولوجيا المعلومات» على مسرح السلام