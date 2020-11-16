محمد فودة: الموت الحقيقة الوحيدة وعلينا التصالح مع أنفسنا ونتسامح مع الجميع

دعا الإعلامي محمد فودة للتصالح مع النفس وأن نكون أكثر تسامحا مع الجميع.وقال فودة في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «من يتجرع مرارة الشعور بالحزن والألم الذى يسببه الموت حين يخطف أحبائنا فى لحظات، فإنه يعز عليه أن يترك قلبه ولو للحظات فريسة لمشاعر "الوجع" التى يتسبب فيها الخصام والفراق. فلا شيء يستحق أن نهدر أوقاتنا وأحلى أيام حياتنا فى المهاترات والمشاحنات والخلافات التى تأتى دائمًا من أتفه الأسباب».وأضاف: «ليتنا نهيئ المناخ الصحى بداخلنا للمشاعر النبيلة والأحاسيس الصادقة وأن نتخذ من الحب دستورًا نهتدى به، فلا شيء يعادل الإحساس بنعمة الهدوء النفسى، خاصة بعد أن تحول الوفاء والإخلاص إلى عملة نادرة، صحيح هذه هى سنة الحياة التى تركت الحقد والغل والكراهية تملأ القلوب.. ولكن لو اتخذنا قرارًا بإعلان الحرب على "الحزن" لتغيرت حياتنا بالكامل وأصبحنا بالفعل نتنفس حبًا مع من نحبهم بإخلاص فى هذه الحياة».وتابع: «ولأن الموت هو الحقيقة الوحيدة المؤكدة فى هذه الحياة علينا أن نتصالح مع أنفسنا وأن نكون أكثر تسامحًا مع الجميع وذلك تصديقًا لقول المولى عز وجل {فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ} وقوله أيضًا {فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ}».وتوفيت مساء الجمعة الماضي شقيقة الإعلامى محمد فودة، وشيع جثمانها فى مقابر العائلة بمدينة زفتى بمحافظة الغربية، وهى الشقيقة الوحيدة له.