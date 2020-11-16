بايدن: ترامب يلعب الجولف ولا يكترث بمواجهة كورونا

اتهم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدم الاكتراث لشئون المواطنين، قائلا: "الرئيس يلعب الجولف ولا يعقد أي اجتماعات لمواجهة فيروس كورونا".وأضاف بايدن، خلال مؤتمر صحفي له ولنائبته كامالا هاريس، أن 20 مليونا يمكن أن يخسروا منازلهم بسبب عدم التمكن من دفع الإيجارات ويجب إنقاذ حياة الناس والأموال موجودة.