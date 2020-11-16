براتب 1200 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة للشباب، بإحدى شركات الألمنيوم والمعادن بالدقهلية.وتتضمن الوظائف المتاحة، 5 عامل تعبئة وتغليف، و5 عامل عادي، و5 عامل تشكيل معادن، ولا يشترط في المتقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف أن يكون حاصل على مؤهل، وذلك براتب 1200 جنيه.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 39781480، والتواصل مع المدير المسئول محمد جمال، أو التوجه لمقر الشركة في كفر النعيم، ميت غمر، الدقهلية.