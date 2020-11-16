«القومي للمرأة» ينظم دورة تدريبية حول «إحصاءات النوع الاجتماعي»

نظم المجلس القومى للمرأة دورة تدريبية بعنوان "إحصاءات النوع الاجتماعي" بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وتستمر لمدة أربعة أيام بحضور 15 ممثلا من أعضاء وحدات تكافؤ الفرص بمديريات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظات القاهرة، الجيزة، بني سويف، المنيا، الإسماعيلية، المنوفية، الغربية، والدقهلية.وتهدف الدورة إلى التدريب على محتوى دليل إحصاءات النوع الاجتماعى الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا الذي يعتبر أول دليل عملي لتعزيز قدرات واضعى الخطط والسياسات وقياس الاحصاءات والمؤشرات التنموية من منظور النوع الاجتماعي وتحسين جودة البيانات لرصد التقدم المحرز في تمكين المرأة.وأكدت شيماء نعيم مدير عام الإدارة الاستراتيجية على أهمية هذا التدريب فى بناء قدرات العاملين فى مجال التخطيط والمتابعة والبحوث والإحصاء كونه يتضمن موضوعات هامة مثل مفاهيم وقضايا النوع الاجتماعي، ماهية إحصاءات النوع الاجتماعي، كيفية قياس قضايا النوع الاجتماعى، كيفية عرض البيانات وتحليل المؤشرات وتطويرها من أجل المقارنة الفعالة بين الوضع الراهن والمستقبلي مع ضرورة عرض البيانات مصنفة وفق النوع باستخدام وسائل العرض الإحصائية مثل الجداول والرسوم البيانية.كما تقدمت الدكتورة نرمين النعمانى مستشارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للتعاون الدولى بالشكر للمجلس القومى للمرأة لتبنيه فكرة بناء قدرات العاملين بالوزارة داعية إلى ضرورة قيام المتدربين بنقل الخبرة المكتسبة من هذا التدريب للعاملين بإداراتهم داخل المديريات لتعزيز الثقافة المراعية لمتطلبات النوع الاجتماعي وتمكين المرأة.