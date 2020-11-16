بايدن: ترامب سبب طرح الأسئلة والشك بلقاحات كورونا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن دونالد ترامب هو السبب في طرح الأسئلة والشك بلقاحات كورونا، مشيرا إلى أن الأمر سيستغرق وقتا قبل اللقاح ويجب ارتداء الكمامات لأنها تنقذ الأرواح.وأضاف «بايدن» أن جائحة فيروس كورونا المستجد ستشتد مع حلول فصل الشتاء، مؤكدا ضرورة إعادة عجلة الاقتصاد للدوران والسيطرة على الوباء.ودعا بايدن إلى الحد من عدد الأشخاص الذين يشاركون في التجمعات، مشددا على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.وأعلن بايدن خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد له ولنائبته كامالا هاريس، عن عزمه على تأمين ثلاثة ملايين وظيفة "برواتب محترمة"، داعيا الشركات والأثرياء إلى تسديد "حصة منصفة" من الضرائب، و"الإسراع" في تقديم "دعم فوري" للاقتصاد.