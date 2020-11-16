إلغاء عروص الصوت والضوء غدًا

أخطرت شركة مصر للصوت والضوء، غرفة شركات السياحة بإلغاء إقامة عروض الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات يومي الثلاثاء والأربعاء لعدم تنظيم الشركات أى رحلات سياحية خلال اليومين.ومن المقرر أن يزور منتخب البرازيل الأوليمبى منطقة الأهرامات بعد لقائه المرتقب غدا أمام منتخب مصر الأوليمبى بقيادة الكابتن شوقي غريب ضمن فعاليات الدورة الودية للمنتخبات الأوليمبية.يشار إلى أن مواعيد عروض الصوت والضوء خلال شهر نوفمبر الجارى هي فى الساعة السابعة مساءً بالأهرامات وأبو سمبل والكرنك والسادسة مساءً فى إدفو والسادسة والنصف فى معبد الفيلة أما العرض الثانى فيقام فى الساعة الثامنة مساءً ويقام العرض بالأهرامات باللغة العربية يوم الخميس ويتوفر ترجمة خلال باقى الأيام.