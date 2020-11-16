مهرجان القاهرة السينمائي يقلص أفلامه إلى النصف بسبب كورونا

كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن برنامج دورته الثانية والأربعين التي تنطلق شهر ديسمبر المقبل ويشمل 84 فيلما من 43 دولة.وقررت إدارة المهرجان أن تقلص عدد الأفلام المشاركة في المهرجان هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" لتصبح عدد الأفلام 84 فيلما مقارنة بـ 150 فيلما شاركوا في المهرجان في دورته التي أقيمت العام الماضي.وتضم المسابقة الرسمية 15 فيلما منها ثلاثة أفلام مصرية هي "حظر تجول" إخراج أمير رمسيس وبطولة إلهام شاهين، و"عنها" إخراج إسلام العزازي، والفيلم التسجيلي "عاش يا كابتن" للمخرجة مي زايد.ويعرض المهرجان في الافتتاح فيلم "الأب" وهو إنتاج بريطاني فرنسي مشترك من إخراج فلوريان زيلر وبطولة أنتوني هوبكنز وأوليفيا كولمان.وتقام العروض في المسرحين الكبير والصغير والمسرح المكشوف بدار الأوبرا ومركز الهناجر للفنون إضافة إلى سينما الزمالك.وكان من المقرر إقامة المهرجان في شهر نوفمبر الجاري إلا أنه تأجل إلى الفترة من يوم 2 وحتى 10 من ديسمبر المقبل.ويكرم المهرجان في هذه الدورة السيناريست المصري وحيد حامد والكاتب البريطاني كريستوفر هامبتون بجائزة الهرم الذهبي التقديرية فيما تحصل الممثلة المصرية منى زكي على جائزة الهرم الذهبي للتميز.كما يحيي المهرجان مئوية ميلاد المخرج الإيطالي فيدريكو فليني بعرض أربعة أفلام مرممة من أعماله إضافة إلى فيلم تسجيلي عنه بعنوان "أرواح فليني" للمخرج سيلما ديلوليو.وبالتوازي مع المهرجان تقام "أيام القاهرة لصناعة السينما" التي تضم ورش عمل ومحاضرات وحلقات نقاش لكبار المخرجين وصناع السينما.وسيكون مهرجان القاهرة السينمائي هو آخر مهرجان سينمائي تنظمه مصر في 2020 بعد إلغاء العديد من المهرجانات هذا العام بسبب تفشي جائحة كورونا.