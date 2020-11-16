«المصريين الأحرار» ينعى رئيس الجالية المصرية في إيطاليا

نعى حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، ببالغ الحزن محمود عوض الله رئيس الجالية المصرية في إيطاليا، والذي وافته المنية هناك صباح اليوم.وأعربت أمانة شئون المصريين بالخارج للحزب عن بالغ التعازي للجالية وعائلة الفقيد.وقالت، إن مصر فقدت سفيرا شعبيا اخلص لبلاده حتى الرمق الأخير وكان سندا وأخا لأبناء الجالية المصرية بإيطاليا.