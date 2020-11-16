تأجيل تصوير مسلسل «عمر الناجي» لأجل غير مسمى

قررت شركة "سينرجي" المنتجة لمسلسل "عمر الناجي" الذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة، توقف تصوير مشاهد العمل خلال الفترة الحالية.وقال مصدر مطلع لـ"الدستور"، إن المسلسل تم تأجيل تصويره خلال الفترة الماضية أكثر من مرة وذلك بسبب انشغال مخرج العمل بيتر ميمي بتحضيرات مسلسله الرمضاني المقبل "الاختيار 2".وأضاف المصدر، أن الشركة المنتجة للعمل لم تحدد حتى الآن موعدا لاستئناف تصوير المسلسل، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن يتم التصوير عقب الانتهاء من الموسم الرمضاني المقبل.مسلسل "عمر الناجي" من المقرر عرضه عبر منصة "watch it" الإلكترونية، ويشارك في بطولته كل من الفنان أمير كرارة، عباس أبو الحسن، كريم محمود عبدالعزيز، إخراج بيتر ميمي.