بايدن: تقديم اللقاح لـ300 مليون أمريكي عملية ضخمة للغاية

قال جو بايدن الرئيس الأمريكي المنتخب، إن تقديم اللقاح لنحو 300 مليون أمريكي عملية ضخمة للغاية، مشيرا إلى أنه يجب أن يتم التنسيق الآن مع إدارة ترامب من أجل التخطيط لتوزيع اللقاح بعد توفره.وأضاف «بايدن» خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم: «لو نسق الرئيس ترامب معنا لكانت الأمور أسهل وآمل بأن يكون مفتحا قبل 20 يناير».وتابع: «آمل أن يكون ترامب منفتحا قبل 20 يناير»، مشيرا إلى أنه رأي حماسة من زعماء العالم وهو على اتصال معهم، قائلا: «كلنا يعرف نتيجة الانتخابات الرئاسية النهائية.. الأهم الآن هو الحصول على تقارير الاستخبارات».