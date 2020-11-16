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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«زوج أم» يعذِّب طفليها في التجمع الخامس بـ«السلخ»: «مبعرفش أنام منهم»

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 11:00 م
الطفل
الطفل
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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صاحب مزرعة مواشي لتعذيبه طفلين في منطقة التجمع الخامس، اليوم الإثنين.

وفي إطار جهود وزارة الداخلية في مجال رصد ومتابعة الحالة الأمنية وما يخل بالأمن والسلامة والطمأنينة للمواطنين، وأثناء مرور قول أمني بمنطقة التجمع الخامس تبلغ لهم من أحد المواطنين بمشاهدته أحد الأشخاص مقيم في فيلا بالحي الثاني دائرة قسم التجمع الخامس، حال قيامه بتعذيب طفلين وإلقاء المياه الساخنة على أحدهما.

وعلى الفور انتقلت قوة من الإدارة العامة لمباحث القاهرة لمحل الواقعة وعثر على الطفلين: «مصطفى أحمد مصطفى عبدالمطلب- 5 سنوات ومقيم محل البلاغ، مصاب بحروق متفرقة بكامل أجزاء الجسم وقص أجزاء لشعر الرأس، ونادين أحمد مصطفى عبدالمطلب- 7 سنوات ومقيمة محل البلاغ، شقيقة الأول، مصابة بآثار حروق قديمة بالصدر والبطن، وتم نقلهما لأقرب مستشفى لتلقى العلاج».

وبالفحص تبين قيام «محمد عبدالكريم عبدالحميد- 37 سنة صاحب مزرعة مواشي بالشرقية ومقيم بذات العنوان، متزوج والدة الأطفال عيدة حسن أحمد، 38 سنة موظفة، ومقيمة محل البلاغ عرفيًا منذ 6 أشهر، وأمكن ضبط سخان مياه وخرطوم المستخدمة في الاعتداء على الأطفال».

وبمناقشة المتهم عن سبب ارتكابه الواقعة، أفاد أنه يقوم بذلك بدعوى تأديبهما لقيامهما بإزعاجه بأوقات نومه وتبين أنه سبق له العلاج النفسي من الاكتئاب بأدوية مضادة للاكتئاب لدى أحد أقربائه وهو طبيب نفسي، وأنه سبق له الاعتداء على والدته بالضرب وإحدث إصابتها بكسر بفخذها الأيسر وادعت الأم أنها سقطت ولم يتم تحرير محضر بتلك الواقعة.

بمناقشة الأم أفادت أنه دائم الاعتداء على أبنائها بالضرب بدعوى تأديبهم وتربيتهم وأنها عند اعتراضها يقوم بالاعتداء عليها بالضرب، وتبين أنها سبق لها الزواج عدة مرات أنجبت من الأول 4 أطفال في حضانة والدهم والزواج الثاني أنجبت منه طفلين الذين يقوم الزوج الثالث بالاعتداء عليهم».

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