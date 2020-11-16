إصابة 5 سيدات في مشاجرة على قطعة أرض بإسنا

أصيبت 4 سيدات نشبت بينهن مشاجرة بقرية النمسا، التابعة لمركز ومدينة إسنا، جنوب الأقصر بسبب قطعة أرض.تلقى اللواء عصام يس، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من المقدم أحمد حبيب، مأمور مركز شرطة إسنا، يفيد بإصابة "ن.خ.ع" 49 عامًا، و"ز.ن.خ" 17 عامًا، و"أ.ن.خ" 26 عامًا، و"خ.أ." 22 عامًا، طرف أول و"م.أ.ك" 22 عامًا، و"ع.ر.ج" 53 عامًا، طرف ثاني، وتم نقل جميع الحالات المصابة لمستشفى إسنا التخصصي.وتبين من التحريات الأولية إصابة السيدات في مشاجرة عائلية بسبب الخلاف على قطعة أرض، وتم تحرير محضرا بالواقعة لتتولى النيابة التحقيقات.