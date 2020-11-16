2386 حالة إجمالي إصابات كورونا في المدارس بتونس

أعلنت وزارة التربية التونسية، اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المدارس بلغ 2386 حالة منذ 15 سبتمبر الماضي.وأوضحت الوزارة - في بيان حول الحالة الوبائية في المؤسسات التربوية - أن الإصابات بفيروس كورونا توزعت بين 993 حالة في صفوف التلاميذ، و1119 حالة بين المدرسين، و217 إصابة بين الكوادر الإدارية والمشرفين، بالإضافة إلى تسجيل 57 حالة بين العمال.