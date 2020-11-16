وداع الكبار 2| قبل رحيل سيد حجاب: أوصى زوجته بـ«قصة الحضارة».. وكتب تتر مسلسل

ـ الخميس والجمعة.. 19 و20 يناير 2017.. الدكتور قال لي أبلغي ابنته أنت تأتي لرؤيته

ـ 21 يناير 2017.. غنيت له بحب البحر

ـ الثلاثاء 24 يناير.. آخر مرة أراه فيها مستيقظًا

ـ 25 يناير الخميس "مديح طاهر هو من قال لنا خبر وفاته"

كان آخر كتاب أمسكه لطه حسين..وآخر طعام كان طبق الأرز باللبن

"ولما أموت.. لو مت ع السرير.. ابقوا احرقوا الجسد.. ونطوروا رمادي ع البيوت".. كان سيد حجاب قد بدأ في غزل نول كبير، فكل قصيدة كانت عبارة عن خيط في ثوبه المغزول بحرفية نساج ماهر، وحين اكتمل ثوبه.. مات، وكما كان يحب حجاب كما وضح في قصيدته.وكما أراد حجاب، قام ببعثرة نفسه على البيوت، في كل بيت له قصيدة، في كل بيت له تتر، في كل بيت له أغنية، هكذا أصبح حجاب وتحققت نبوءته، وأصبح رماد كلامه في كل البيوت.. "الدستور" التقت ميرفت الجسري، زوجة الشاعر الكبير سيد حجاب، وكان هذا الحوار حول آخر أيام حياته، وإلى نص الحوار..تقول الجسري: "كان السرطان قد استشرى في رئته، وكنت أساعده لكي يقف ويجلس، وأيضًا أقوم بقياس الضغط ونسبة السكر له بطرق القياس التقليدية، كانت حركته قد قلت بشكل ملحوظ، ويوم 20 يناير عام 2017 كان لديه موعد مع الدكتور الفرنسى لو شوفالييه الذى كان يشرف على بروتوكول العلاج وكان قد أتى للقاهرة لزيارة مرضاه الذين يتابعهم فى مركز الدكتور تامر النحاس، لكنه لم يذهب.. أما التفاصيل كلها فكانت كالتالي:قبل رحيله بأسبوع كان سيد حجاب قد عانى من فقدان شهية وغيرها، تقول الدكتورة ميرفت الجسري: "كانت حالة حجاب قد بدأت في التدهور فقد قل شربه للماء، وفقد الشهية للأكل، وبالطبع أتى الدكتور للبيت فكتب له الكثير من المحاليل، ولكن تركيزه كان جيدًا، قبلها بعدة أيام أذكر أنني طلبت الإسعاف لعمل أشعة "إيكو"، كان قد عانى من الكثير وكل يوم يشعر بالتعب في مكان ما من جسده، كان يعلم تمامًا أن يوم 19 سوف يتعب، كان يشعر بهذا وذكره لي من قبل، لذلك لم يكن ينام ولم أكن أنام، كنا نظل سهارى طوال الليل، وأذكر أن قدميه كانتا متورمتان، فأحضرت زيت الزيتون، وكان يضحك وهو يقول لي: "هو زيت الزيتون علاج لكل حاجة عندكم"، وقمت بالمسح على قدميه به، فقال لي: "أنت تشبهين "مارثا" وهي التي مسحت أقدام المسيح بالطيب، وقال لي أيضًا: "أنا مكنتش عارف هعمل ايه من غيرك" وظل يحدثني في تلك الفترة، كان بيننا "سيم" نكرره كل فترة قليلة، فأقول له: "انت حبيبي" فيقول لى:"إنتِ روحي"، وفي هذه الفترة قال لي "أنتِ روحي حرفيًا".وتابعت: "كان فاهمًا أنه سيذهب للدكتور ولم أقل له، وآثرت ألا آخذه معى فمن غير الممكن انتقاله من البيت بدون إسعاف وأيضا ربما كنت أتوقع الأخبار السيئة، وما قبل تلك الفترة بأسبوع بدأ ينام بانتظام وتعجبت، فقلت:" هذا خير"، وكنت عندما اضطر للنزول لطارئ ما مثلا كذهابى لطبيبه للدكتور أدهم ابو الفتوح فى المعادى، لاستشارته فكنت أطلب من "ياسر القويسني" ابن "سعاد" شقيقة "حجاب" أن يأتي ويجلس مع خاله، أو من أختى منال. كان "سيد" يحب ياسر القويسنى ونجله محمد القويسني، ويوم 20 يناير أتت أيضا إيمان القويسنى ابنة أخته.وواصلت: "المهم أنني ذهبت للدكتور أنا وأختى والصديق محمود التابعى الذى أصر أن يوصلنا بسيارته للدكتور، انتظرانى هم فى الاستراحة ودخلت لوحدى وقابلت الدكتور تامر النحاس والدكتور الفرنسي "شوفالييه" الذى قال لي أخبار غير سارة، ولكن لم يحدد لي شيء، قال لي: "من الممكن أن يظل لعام كامل يعاني بهذا الشكل ومن الممكن أقل"، لا أعرف بالتحديد، وكان باديًا احتياج سيد لمحاليل، وكنت قد أحضرت ممرضين للبيت يوم الخميس 19 يناير لرعايته، وكانت بنت اخته ايمان قد أحضرت لي سرير طبي، ووضعت السرير في منتصف الصالة كي لا يكون معزولًا عنا.واستطردت: "ذهبت للدكتور الفرنسي "شيفالييه" وقال لي: "الحالة صعبة"، وكنت كتبت على في مفكرة صغيرة كل الأعراض التى ظهرت عليه مؤخرا وكل الأسئلة التى أود سؤالها وذهبت لأسأله، وقلت للدكتور:" ابنته مسافرة فهل ابلغها لتأتى من الخارج لتراه؟"، فقال لي: "نعم.. ابلغيها".وتابعت: "في مرة رجعت من عند الدكتور فاستقبلتني منال أختى ومحمد حفيد أخته، وقالا لي: "سيد حجاب استيقظ وظل يحكي لهم عن أهم خمس ملحنين في روسيا"، كان يشرح لهم، ينام ساعتين أو ثلاثة في شبه غيبوبة، ثم يستيقظ ويحكي لهم أشياء مهمة جدا.وأكدت: "يوم الخميس 19 يناير أرسلت لـ هالة نعمان عاشور رسالة نصية فجر يوم 19 يناير وقلت فيها "إنني أحتاج لممرض"، وبالفعل أخبرتني عن أحدهم فجائني، والممرض قال له: " أنا خيلاني يتفشخرون أن قريبهم سليمان خاطر من بلدة أكياد فى الشرقية"، وضحك سيد وقال له: "لهم حق يتفشخرون،" وأكمل له سيد: "أنا عن نفسي اتفشخر بيه"، وضحكا معا؛ ثم التفت إلى وقال: "أكياد دى بلد د. عزازى على عزازى رحمة الله عليه" وكان صديقا عزيزا لنا.وتابعت: "ظللت على الكنبة فقال لي الممرض:" ادخلي نامي" ولكنى لم أفعل، وعلى الفجر يوم الجمعة استيقظ حجاب وطلب أكل بسكوت بالشاي، وكان له لبن مخصوص مليء بالفيتامينات، كان هذا يوم الجمعة صباحا، فأخرجت سيديهات لموسيقى صوفية احضرناها من اسطنبول، وظل يتمايل عليها.تابعت الدكتورة ميرفت الجسري: "يوم السبت صباحا كان قد نام ساعات كثيرة، اتصلت فى الصباح الباكر بمحمد العبد زوج ريم ابنته لأطلب منه أن يتصل بريم، وكانت فى رحلة عمل خارج مصر، وأن يخبرها بالحالة وأن عليها أن ترجع لترى أبيها لأن حالته سيئة، واتصلت بياسر القويسنى لاطلب منه إبلاغ العائلة بهذا الأمر أيضا.وواصلت: "وجاءت سلمى ابنة أخته وداد وزوجها د. شريف حسن، وظل حجاب ينام كثيرا وفي شبه غيبوبة، وكان عنده ممرض آخر، وشعرت أن الموضوع به قلق، فتحدثت مع حلمي النمنم وزير الثقافة في ذلك الوقت، أيضًا تحدثت مع محمد ابو سعدة رئيس جهاز التنسيق الحضاري، وكلمني النمنم فقلت له:" انا لست مطمئنة، وأريد ان انقله إلى عناية مركزة وهاتفت مستشفيات" فقال لي: "لا تجعليه ينزل والعناية المركزة من الممكن ان تكون مليئة، فيجب ان يكون هناك مكان له فلا بد أن نسأل أولا هل هناك مكان له أم لا"، الوزير قام باللازم لإحضار الإسعاف ونزلت انا واختي وذهبنا إلى مستشفي القوات المسلحة بالمعادي، وتركته ورجعت.وأوضحت: "زرته الأحد والاثنين وكان مبتسما وعيناه مغلقتان، وكنت اشكر الله على حالته لأنه لم يتألم كثيرا، وكانت الممرضات في المستشفى فرحات بوجوده، وكن يحببنه جدا ويطمأنني عليه، كان ينظر لي بنصف عين ويبتسم، وقلت له: "استيقظ يا سيد نريد أن نكتب البابين الأخرين من قصيدتك الأخيرة، انت كتبت باب الحق ونريد أن نكمل باب الخير والجمال"، واستيقظ فعلا، ويوم الاثنين غنيت له "بحب البحر" و"نريد أن نذهب للبحر".وعن اليوم قبل الأخير قالت الدكتورة ميرفت الجسري: "كانت آخر مرة أراه فيها مستيقظا ذهبت إليه وكانت اخته كاريمان قد جاءت من بورسعيد ومعها ابنتها نشوى، وجاء صديقه الفنان التشكيلي سندباد صادق ابن المثال محمد صادق وأختي منال الجسري، وقال لي ان ام صلاح جاءت، كان يمزح وينادي على أختي باسم ام صلاح، وكان يلقبها بـ"أم العفاريت"، نسبة إلى أولادها الصغار، وهو كان قريبا منهم، وكانت ريم ابنته موجودة، كان آخر ما قلته له بعد أن تفحصت قدميه واطمأننت على أن التورم خف بسبب المياه الزائدة، ثم نظرت لعينيه وقلت له انت حبيبي، وقال لي إنت روحي.وتابعت: "يومها جاءت اخته كاريمان من بورسعيد وريم ابنته، وكانت جيرمين زوجة وليد طاهر ووالدتها قد جئن أيضا لأنه كان مسافرًا، وكان وليد يذهب معنا لجلسات العلاج الكيماوي، وقتما يكون موجودا،، ويوم الثلاثاء وانا في طريقي للزيارة فاستقبلتني الممرضات وقلن لي:" انه طلب شايا "ولم أجده في السرير، ولكنه كان عند جهاز التنفس ويضعه على أنفه، وكان كوب الشاي أمامه، وقال الدكتور لي:" انه سيرجع الى حالته وطمأنني" وكان يضحك ويتحدث بشكل عادي، وحتى بنت اخته نشوي قالت له:" اجيبلك الجمبري اللي بتحبه "وكن يعملن له كبيبة الجمبري، فقالت له: "عيني يا خالو".أحيانًا كنت استدعي الحلاق ليحلق له، وأحيانا يكون متعبًا، وطلب منى مرة أن أضع له الكرسى فى الحمام لكي يحلق ذقنه، فقلت له "شكلك حلو" بالذقن، فقال لى ولكنها تشعرنى بالكآبة، ويومها جاء لزيارتنا الصديق الفنان التشكيلي أسامة مفتاح، وجلس معه وهو آخر من جلسوا معه من غير العائلة، فقال له: "يا اسامة احلقلي ذقني"، وحلق له ذقنه بالفعل، كان حبيبه وكان يكون معنا كل أسبوع تقريبا.هاتفت الطابق الذي يوجد به حجاب في المستشفى، وكنت أقول للممرضات: "أنا بحبه أو أنا أرسل له قبلة وغيرها" فيقومون بتوصيل ما اقول له، كنت اريد الاطمئنان، وكنت سعيدة ان صحته جيدة، وأخبرتني الممرضات أن صحته أفضل، ويقول لك: "هاتي مناديل ومياه معدنية"، ويومها حين ذهبنا للمستشفى أخرونا قليلا في الزيارة ولم يفتحوا مباشرة، والدكتور المنوب طلب رؤية ابن اخت حجاب" مديح طاهر" شقيق وليد طاهر، ودخل فعلا واغلق علينا وكان الأمر لا يحمل اي اطمئنان، وخرج مديح وقال:" خالي مات"، كانت معي اختي ورحت في نوبة بكاء، وكأن الخبر غير صحيح او لا افهمه، ونزلت إلى المكان الذي نقلوه إليه وطلبنا رؤيته، فذهبت انا وريم وابن اخته، ودخلنا كلنا ما عدا ريم فلم تستطع رؤية والدها بهذا الشكل، كانت منهارة تمامًا، ونزلت علي سكينة لا اعرفها، قبلته في جبينه وقلت له وهو مسجى أمامي: "انت حبيبي والله انت حبيبي"، كان دافئا، وخرجت بعدها وكانت الساعة السادسة تقريبًا.كان معي ورقة كتبت فيها أسماء الكثيرين ممن اتصلوا به ولم يستطع الرد عليهم، وذلك لأن هاتفه كان معي واطمأن الناس عليه، فأكثر من شخص سأل عليه ولم الحق بأن أقول له، لأن الناس أوصتني ولكي ترتفع روحه المعنوية أيضًا.عن آخر ما قرأ سيد حجاب قالت ميرفت الجسري: "كان هناك كتابين يقرأ فيهم فى ما قبل الأيام الأخيرة وهما إلى الآن على وضعهم كما تركهم، مع العلامة التى تشير إلى حيث وصل فى القراءة، كانا هما كتاب "غرابيل" لطه حسين وكتاب "الجهل المقدس" لأوليفيه دو روا، وأخر أكلة اكلها كانت يوم 20 يناير، كانت الأرز باللبن، وكانت ايمان القويسني قد قالت له: "أجيبلك عاشورا يا خالو"، فلم يرد، فقلت لها: "إنه يحب الأرز باللبن" فأحضرته وأكله، وقبلها كان قد أكل ملوخية مصرية، مع انه عادة كان يفضل الملوخية اللبنانية التى كنت انا او والدتى نطبخها له، ولكن هو طلبها يومها.وأضافت: "أنا أعمل على أن تكون كل كتاباته على مرأى من محبيه، وأذكر أن سيد أحضر لي قصة الحضارة وهى ستون جزءً للمؤلف وول ديورانت، ولم أكن قرأتها، والآن أنا أقرأ أول جزء فيها، بالطبع هذه ليست وصيته، وكلنها طلب منه وسأنهيها قريبًا امتثالًا لطلبه.وعن آخر المكالمات الهاتفية قالت الجسري: "كانت آخر مكالمة والى الفترة ما قبل الأخيرة كان يهاتفه الكثيرون أصدقاء ومعارف ويرد عليهم كلهم".وعن آخر ما كتبه سيد حجاب قالت الجسري: "كان آخر ما كتبه سيد حجاب هو تتر، كتبه ليلة رأس السنة كان هناك مسلسل اسمه "الصعايدة" كاسم مقترح للمخرج عادل أديب وكان بينهم حوار في الهاتف وكتب التتر فعلا للمسلسل، ولكن خطه لم يكن مظبوطا مثل خطه العادي، وأملاه علي فكتبته على الكمبيوتر وأرسلته بالإيميل للمخرج عادل أديب".