حملة لقياس انبعاثات عوادم السيارات بدمياط

شنت إدارة البيئة بدمياط، الاثنين، حملة مكبرة بقيادة محمد الدالي، مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام ومتولي حسنين، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ بالتعاون مع لجنة العوادم بجهاز شئون البيئة بالمنصورة وشرطة المسطحات المائية وشرطة البيئة استهدفت فحص الانبعاثات الناتجة من عوادم السيارات بكفر البطيخ.إذ تم فحص 126 سيارة منهم 26 سيارة تعمل بالبنزين ثبت تطابقهم للمواصفات المقررة، و١٠٠ سيارة تعمل بالسولار، ثبت وجود 24 منهم مخالفة لهذه الاشتراطات.تم التنبيه على أصحاب تلك السيارات بعمل الصيانة اللازمة والتأكد من ضبط المحركات لتلافى وجود هذه الانبعاثات.على جانب آخر، قامت الحملة بالمرور على المنشآت الصناعية الواقعة بنطاق مدينة كفر البطيخ للتأكد من الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية وكذلك التأكد من اتباع الإجراءات الخاصة بالتعامل الآمن مع المخلفات الصناعية.