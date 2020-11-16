«شباب أسوان» تنظم اللقاء التقييمى لفرق الشعب الرياضية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بأسوان، اليوم الإثنين، اللقاء التقييمي لفرق الشعب الرياضية (كرة السلة وكرة الطائرة وتنس الطاولة وكرة القدم فتيات)، بمراكز شباب مدينة أسوان.وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وتنفيذًا لتوجيهات فتحي محمد عبدالحافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، ومصطفي بسطاوي مكي، وكيل المديرية للشباب، أحمد محمد صادق، مدير ادارة الطلائع بالمديرية، تحت إشراف محمد البدري، مسئول فرق الشعب الرياضية بإدارة الطلائع.الجدير بالذكر أعلنت إدارة شباب إدفو التابعة لمديرية الشباب والرياضة بأسوان، عن تنفيذ ندوة عن ''العمل التطوعي''، يوم 30 نوفمبر الجاري بمقر مركز شباب إدفو.وحددت إدارة شباب إدفو أن أن تكون المرحلة السنية للمشاركين من ١٢ إلى ١٨ سنة.