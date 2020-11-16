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مصر

«الصيادلة» تعلن إجراءات استخراج الكارنيه وترخيص مزاولة المهنة

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 09:58 م
النقابة العامة للصيادلة
النقابة العامة للصيادلة
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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كشفت النقابة العامة للصيادلة، عن إجراءات استخراج الكارنيه وترخيص مزاولة مهنة الصيدلة، لافتة إلى أنه بالنسبة للدفعات الجديدة التى قدمت أوراقها بالنقابة لاستخراج الكارنيه وترخيص مزاولة مهنة الصيدلة يمكنهم التواصل مع نقاباتكم الفرعية بكل المحافظات للاستعلام عن كارنيه النقابة، بعد 10 أيام أو أسبوعين كحد أقصى من استخراج ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة.

وأوضحت أن النقابة الفرعية يتم تحديدها، وفقًا للمحافظة التابع لها الصيدلى والتى سجل بياناتها في أوراق التقديم لاستخراج كارنيه النقابة، أما ترخيص مزاولة المهنة يتم تدوين محل الإقامة الوارد بصورة بطاقة الرقم القومى.

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