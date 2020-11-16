«فرح أو عزا متفرقش».. 4 أماكن تستغلها الأمهات لصيد عروس لابنها
الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 10:02 م
إسلام جمالطباعة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لإحدى الأمهات في فرح تبحث عن عروس لابنها، وصورها الابن وهي تشير له ناحية بعض الفتيات، وتحاول أن تجد له الفتاة المناسبة، في مشاهد كوميدية تعبر عن خفة دم السيدات المصريات.
«نفسى أشوفك عريس».. يعتبر الحلم الأول والأخير لمعظم الأمهات، فالعروسة تعتبر الشغل الشاغل للكثير من الأمهات.
ولكل أم طريقتها فى البحث عن شريكة الحياة لنجلها، فى هذا التقرير نرصد طرق الأمهات فى اصطياد "العرائس".
• فى الأفراح.. «ألف مبروك»
تعتبر الافراح والأعراس مكان سهل لـ"شقط" العرائس، ففى هذة الأماكن تتحلى البنات بالكثير من الحلى، وتظهر بأفضل صورة، وبعض الأمهات تتبع سياسة "أخطبلك من الفرح".
• فى العزاء.. «حياتك الباقية»
وعلى النقيض، فالمناسبات الحزينة مثل العزاء، تعتبر ساحة لصيد العروسة، فبعض الأمهات تتبع سياسة "شوفها من غير مكياج".
• فى الأسواق.. «بنت مين يا حبيبتى»
ومن الأماكن المفضلة للأمهات هو السوق، حيث الجيران وتبادل المعلومات من هنا وهناك، وقد يكن نصيبك على عربة الطماطم يشترى.
• أماكن العبادة.. «تقبل الله»
المساجد والكنائس من الأماكن التى تسعى الكثير من الأمهات إلى اختيار شريكة حياة ابنها منها فالتقرب إلى الله مقياس عند بعض الأمهات.
«نفسى أشوفك عريس».. يعتبر الحلم الأول والأخير لمعظم الأمهات، فالعروسة تعتبر الشغل الشاغل للكثير من الأمهات.
ولكل أم طريقتها فى البحث عن شريكة الحياة لنجلها، فى هذا التقرير نرصد طرق الأمهات فى اصطياد "العرائس".
• فى الأفراح.. «ألف مبروك»
تعتبر الافراح والأعراس مكان سهل لـ"شقط" العرائس، ففى هذة الأماكن تتحلى البنات بالكثير من الحلى، وتظهر بأفضل صورة، وبعض الأمهات تتبع سياسة "أخطبلك من الفرح".
• فى العزاء.. «حياتك الباقية»
وعلى النقيض، فالمناسبات الحزينة مثل العزاء، تعتبر ساحة لصيد العروسة، فبعض الأمهات تتبع سياسة "شوفها من غير مكياج".
• فى الأسواق.. «بنت مين يا حبيبتى»
ومن الأماكن المفضلة للأمهات هو السوق، حيث الجيران وتبادل المعلومات من هنا وهناك، وقد يكن نصيبك على عربة الطماطم يشترى.
• أماكن العبادة.. «تقبل الله»
المساجد والكنائس من الأماكن التى تسعى الكثير من الأمهات إلى اختيار شريكة حياة ابنها منها فالتقرب إلى الله مقياس عند بعض الأمهات.