«فرح أو عزا متفرقش».. 4 أماكن تستغلها الأمهات لصيد عروس لابنها

• فى الأفراح.. «ألف مبروك»

• فى العزاء.. «حياتك الباقية»

• أماكن العبادة.. «تقبل الله»

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لإحدى الأمهات في فرح تبحث عن عروس لابنها، وصورها الابن وهي تشير له ناحية بعض الفتيات، وتحاول أن تجد له الفتاة المناسبة، في مشاهد كوميدية تعبر عن خفة دم السيدات المصريات.«نفسى أشوفك عريس».. يعتبر الحلم الأول والأخير لمعظم الأمهات، فالعروسة تعتبر الشغل الشاغل للكثير من الأمهات.ولكل أم طريقتها فى البحث عن شريكة الحياة لنجلها، فى هذا التقرير نرصد طرق الأمهات فى اصطياد "العرائس".تعتبر الافراح والأعراس مكان سهل لـ"شقط" العرائس، ففى هذة الأماكن تتحلى البنات بالكثير من الحلى، وتظهر بأفضل صورة، وبعض الأمهات تتبع سياسة "أخطبلك من الفرح".وعلى النقيض، فالمناسبات الحزينة مثل العزاء، تعتبر ساحة لصيد العروسة، فبعض الأمهات تتبع سياسة "شوفها من غير مكياج".• فى الأسواق.. «بنت مين يا حبيبتى»ومن الأماكن المفضلة للأمهات هو السوق، حيث الجيران وتبادل المعلومات من هنا وهناك، وقد يكن نصيبك على عربة الطماطم يشترى.المساجد والكنائس من الأماكن التى تسعى الكثير من الأمهات إلى اختيار شريكة حياة ابنها منها فالتقرب إلى الله مقياس عند بعض الأمهات.