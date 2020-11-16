حكومة الوفاق تؤيد إجراء الانتخابات فى ديسمبر 2021

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الإثنين، تخصيص مبلغ مالي للمفوضية العليا للانتخابات مع تسخير الإمكانات المتاحة بهدف تمكينها من أداء عملها بكفاءة ومهنية.وأكد المجلس الرئاسي في بيان مساء اليوم ترحيبه بنتائج ملتقى الحوار السياسي الذي جرى بين الأطراف الليبية في تونس برعاية الأمم المتحدة، مشددًا على ترحيبه بتحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ديسمبر 2021.وكانت المبعوثة الأممية لدى ليبيا ستيفاني ويليامز، قد قالت في وقت سابق اليوم، إنه سيتم فتح الطريق بين مصراتة وسرت مع بدء خروج المرتزقة والمعدات العسكرية خارج البلاد.وأوضحت المبعوثة الأممية أن مجلس الأمن الدولي سيجتمع لمناقشة أوضاع ليبيا بعد ثلاثة أيام، لبحث آخر تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية.ونوهت المبعوثة الأممية إلى أن الأمم المتحدة تدعم الليبيين والشركات النفطية والسيادة الليبية، مشيرة إلى أنها تبحث مع الليبيين توحيد حرس المنشآت النفطية.