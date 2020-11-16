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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السراج يعلن تخصيص مبلغ للمفوضية العامة للانتخابات الليبية

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 09:47 م
فايز السراج
فايز السراج
عبير سليم
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أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، مساء اليوم، ترحيبه بما توصل إليه المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في تونس على مدار الأسبوع الماضي، لا سيما فيما يتعلق بموعد إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية يوم 24 ديسمبر 2021.

وأكد السراج في بيان دعمه الكامل لهذا التوجه الذي يعزز مطالب المواطنين ويشكل أساس مبادراته التي طرحها تباعًا للخروج من الأَزْمَة الراهنة، وكان آخرها في شهر يونيو 2019 التي نصت على "عقد ملتقى ليبي يمثل جميع مكونات وأطياف الشعب يتم خلاله الاتفاق على اعتماد قاعدة دستورية مناسب لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة قبل نهاية العام، وأن تتولى الأمم المتحدة الإشراف والتنظيم اللوجستي والأمني لهذه الانتخابات.

وأعلن السراج عن تخصيص المجلس الرئاسي مبلغًا ماليًا للمفوضية العليا للانتخابات وتسخير كل الإمكانيات المتاحة لتمكينها من أداء عملها بكفاءة ومهنية.

كما أكد أهمية الالتزام بالتاريخ المعلن، آملًا أن يضع الجميع مصلحة الوطن فوق المصالح الشخصية، وأن تسود روح التفاهم والإخاء ربوع ليبيا لتصل معًا إلى الدولة المدنية الديمقراطية المنشودة.

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