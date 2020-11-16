رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 16 نوفمبر 2020 الموافق 01 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

هاشتاج

«بصورة ساخرة».. فتحي عبد الوهاب يُعلق على أزمة تامر حسني وزوجته

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 10:10 م
فتحي عبد الوهاب
فتحي عبد الوهاب
حسن أمين
طباعة
علق الفنان فتحي عبد الوهاب، بشكل ساخر، على أزمة النجم تامر حسني الأخيرة مع زوجته الفنانة المغربية بسمة بوسيل.

ونشر فتحي عبد الوهاب صورة له برفقة الفنان ياسر جلال عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وظهر في الصور ياسر جلال وهو يحمل الفنان فتحي عبد الوهاب وعلق على الصورة قائلا: "متهور بس بحبك"، في إشارة إلى تعليق تامر حسني عن انفصاله عن زوجته بسمة بوسيل.

وكانت بوسيل قد أعلنت، منذ أيام، انفصالها عن زوجها الفنان تامر حسني، عبر خاصية "الاستوري" على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات يا ريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور".

وعلق الفنان تامر حسني، على نبأ انفصاله عن زوجته بسمة بوسيل، عبر خاصية «الاستوري» الخاصة به على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب حسني: "بسمة حبيبتي للأسف إنتي مفكرتيش كويس، وسلمتي ودنك لشر السوشيال ميديا عشان كام تعليق كلامهم فارغ نسوكي إنك عرفتيني وأنا مشهور ودي طبيعة شغلي اللي عرفتيني وحبيتيني بيها".

وتابع: "إزاي وصلوكي للزعل والبعد فترة، المهم أنا مش هزعل منك ولا يرضيني زعلك، وانتي حبيبتي وأم ولادي، أنا ضهرك وسندك ومهما حصل، بس اللي عايز أقوله لعل نكون سبب خير في توعية ناس كتير".

وتابع: "ليه لما أي حد بيزعل من حد بيطلع يكتب عليه في السوشيال ميديا، طب حتى يكلمه الأول، إيه علاقة الناس بمشكلة شخصية بين اتنين ممكن تتحل بالتليفون أو في زيارة، وياريت مشكلة أصلا، ربنا جعل ما بينا مودة ورحمة، عشان كدا للأسف إنتي عارفة إن فيه ناس في طبيعتهم حب وخراب البيوت".

واختتم: "ياريتك تركزي مع طاقة الناس اللي دعولنا ودعوا لأولادنا بكل خير، والفنانين اللي سعوا في الخير لينا، أنا عارف إنك زعلتي إنك كتبتي كده، وده تهور منك، إحنا بينا حب غالي وحياة كريمة.. بحبك يا متهورة".

فيما ردت بسمة بوسيل، على كلمات زوجها النجم تامر حسني، والذي عبر فيها صباح اليوم عن حبه لها وعدم رغبته في الانفصال عنها.

وكتبت بسمة بوسيل عبر خاصية "ستوري" على حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام": "فعلا اتهورت بس عشان بحبك".

موضوعات متعلقة

التاريخ السرى| القصة الحقيقية لكسر أنف أبى الهول.. «ليس نابليون»

شيخ الأزهر يشيد بالعلماء العاملين على لقاحات كورونا

وزير التعليم: تعطيل الدراسة يتم بقرار سيادى

القبض على اللاعب مروان محسن بالجيزة

الصور

image description

لجنة لمعالجة سلبيات مدرسة النور للمكفوفين بأسيوط (صور)

image description

تعليم الجيزة: الدراسة منتظمة ونعقم المدارس يوميًا

image description

عصام سعد يتفقد أعمال تبطين التبرع بقرى أسيوط

image description

استمرار القرعة العلنية للحصول على وحدات سكنية بجامعة أسيوط

image description

عوض وكيلا لكلية حاسبات ومعلومات بدمياط

الأكثر قراءة

طقس الغد.. شبورة مائية وأمطار والقاهرة 24 درجة

رغم السرية.. إصابة 65 موظفا في مقر الصحة العالمية بكورونا

بكاء وإغماء.. رد فعل سما المصرى بعد تخفيف حكم الحبس

تقلبات جوية شديدة.. تحذيران من «الأرصاد» بخصوص حالة الطقس للمواطنين

إنفوجراف

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

نجم الساعة

أبطال وصنّاع حكاية «ربع قيراط»: القصة حقيقية.. وندافع عن ستات مصر

منوعات

الوكالة الألمانية: رجل يصطاد قنبلة من الحرب العالمية الثانية في نهر

شاب نمساوي يعتدي جنسيًا على 52 قاصرًا

مظلى أسترالى عمره 91 عاما سقط فى المحيط ونجا

«الأولمبية» تهنئ عبدالقادر سعيد بذهبية بطولة الجائزة الكبرى للفروسية

أيام زمان

«وصل قبل المباراة بدقائق لكنه سجل هاتريك».. حكاية الأسطورة جيوسبي مياتزا

أفلام تغيرت نهايتها بسبب وفاة أبطالها

«كومبارس صامت».. حكاية الظهور السينمائي الأول لهند رستم

«المشخلع».. مرض فجع المصريين بعد فيضان 1887

مقالات الرأي
ماجد حبته
عن هذه القضية
ماجد حبته
عن «القاعدة» وأشياء أخرى
مؤمن المحمدي
لا كورة نفعت
القس. رفعت فكرى
المغفلة
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. ندوة عن المستجدات الإقليمية وتأثيرها على مصر بـ«الأعلى للثقافة»

«زيارة للتراث الفرعونى من خلال تكنولوجيا المعلومات» على مسرح السلام

شتاء الإسكندرية في الروايات.. هكذا وصفه أسامة أنور عكاشة

«ماردين.. ابن تيمية وقتل السادات».. كتاب جديد للشيخ المحفوظ بن بيه