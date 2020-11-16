«بصورة ساخرة».. فتحي عبد الوهاب يُعلق على أزمة تامر حسني وزوجته

علق الفنان فتحي عبد الوهاب، بشكل ساخر، على أزمة النجم تامر حسني الأخيرة مع زوجته الفنانة المغربية بسمة بوسيل.ونشر فتحي عبد الوهاب صورة له برفقة الفنان ياسر جلال عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وظهر في الصور ياسر جلال وهو يحمل الفنان فتحي عبد الوهاب وعلق على الصورة قائلا: "متهور بس بحبك"، في إشارة إلى تعليق تامر حسني عن انفصاله عن زوجته بسمة بوسيل.وكانت بوسيل قد أعلنت، منذ أيام، انفصالها عن زوجها الفنان تامر حسني، عبر خاصية "الاستوري" على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات يا ريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور".وعلق الفنان تامر حسني، على نبأ انفصاله عن زوجته بسمة بوسيل، عبر خاصية «الاستوري» الخاصة به على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".وكتب حسني: "بسمة حبيبتي للأسف إنتي مفكرتيش كويس، وسلمتي ودنك لشر السوشيال ميديا عشان كام تعليق كلامهم فارغ نسوكي إنك عرفتيني وأنا مشهور ودي طبيعة شغلي اللي عرفتيني وحبيتيني بيها".وتابع: "إزاي وصلوكي للزعل والبعد فترة، المهم أنا مش هزعل منك ولا يرضيني زعلك، وانتي حبيبتي وأم ولادي، أنا ضهرك وسندك ومهما حصل، بس اللي عايز أقوله لعل نكون سبب خير في توعية ناس كتير".وتابع: "ليه لما أي حد بيزعل من حد بيطلع يكتب عليه في السوشيال ميديا، طب حتى يكلمه الأول، إيه علاقة الناس بمشكلة شخصية بين اتنين ممكن تتحل بالتليفون أو في زيارة، وياريت مشكلة أصلا، ربنا جعل ما بينا مودة ورحمة، عشان كدا للأسف إنتي عارفة إن فيه ناس في طبيعتهم حب وخراب البيوت".واختتم: "ياريتك تركزي مع طاقة الناس اللي دعولنا ودعوا لأولادنا بكل خير، والفنانين اللي سعوا في الخير لينا، أنا عارف إنك زعلتي إنك كتبتي كده، وده تهور منك، إحنا بينا حب غالي وحياة كريمة.. بحبك يا متهورة".فيما ردت بسمة بوسيل، على كلمات زوجها النجم تامر حسني، والذي عبر فيها صباح اليوم عن حبه لها وعدم رغبته في الانفصال عنها.وكتبت بسمة بوسيل عبر خاصية "ستوري" على حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام": "فعلا اتهورت بس عشان بحبك".