المؤبد والمشدد لشخصين انتهكا عرض فتاة وحاولا اختطافها بالمنيا

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل شعبان حافظ وأحمد السيد عبدالعزيز أحمد حنفى محمود، وسكرتارية أندراوس فهمى، أمين سر المحكمة، بالسجن المؤبد بحق المتهم "ربيع. ع، 39 سنة"، والسجن المشدد 15 سنة على المتهم "علي. ع، 17 سنة"، لقيامه بمحاولة اختطاف وهتك عرض فتاة بالطريق العام.كان مركز شرطة مغاغة شمال محافظة المنيا قد تلقي بلاغًا من سيدة تدعى "أ. م" بتعرضها لمحاولة اختطاف وهتك عرض.وبالفحص وحريات البحث الجنائي، برئاسة المقدم عمر عامر، رئيس مباحث المركز، ومعاونيه النقيب محمد عبد الوهاب، تبين صحة الواقعة، وقيام المتهمين (ربيع.ع، 39 سنة، وعلي. ع، 17 سنة)، بمحاولة اختطاف المجني عليها ومحاولة هتك عرضها، حيث قاما بجرها إلى السيارة ولمس أجزاء حساسة من جسدها واحتضانها من الخلف، إلا أنها استغاثت بالمارة لإنقاذها.وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق، والتي أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات.