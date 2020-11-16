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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

إثيوبيا تطلب من جنوب السودان دعمها بـ4 آلاف جندي

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 09:43 م
آبي أحمد
آبي أحمد
محمد عمر
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كشف مسئولون بارزون، الإثنين، عن طلب رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد من دولة جنوب السودان مده بـ4 آلاف جندي مع اتساع حدة العنف وحربه على إقليم تجراي.

وقال مسئول حكومي كبير في دولة جنوب السودان، إن آبي أحمد طلب من جوبا المساهمة بما لا يقل عن 4000 جندي من القوات الخاصة للقتال إلى جانب قواتهم، وفق صحيفة "ثاوث سودان هيرالد".
وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ الأسبوع الماضي، دخلت الحكومة الإثيوبية في حالة حرب ضد منطقة تيجراي مما أثار مخاوف من أن العمليات العسكرية الجارية يمكن أن تنتشر وتؤثر على منطقة القرن الإفريقي بأكملها.

وقالت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية أمس الأحد، إنها ستواصل عملياتها التي لا رجوع عنها حتى تعتقل زعماء العصابة المسئولين عن محاولة نهب المعدات العسكرية في الإقليم.

وأوضحت الصحيفة أن رئيس الوزراء الإثيوبي دعا المجتمع الدولي والقادة الإقليميين إلى إدانة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي على المذبحة الأخيرة المزعومة للمدنيين.

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