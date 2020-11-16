«تعليم الأقصر» تكرم 102 طالب في مسابقة القرآن الكريم

استقبل الدكتور عبد اللطيف عمران، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، الاثنين، عددًا من الطلاب الفائزين في مسابقة القرآن الكريم والحديث الشريف التي أعدتها الوزارة على مستوى الجمهورية، وفاز بها 102 طلاب وطالبة على مستوى مديرية الاقصر في مسابقة القرآن الكريم والحديث الشريف على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 20192020.حيث حصل الطالب محمد حجاج الجندي مدرسة التحرير الثانوية بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية، وحصلت الطالبة عائشة توفيق مدرسة على العديسي الثانوية والطالبة شمس محمود أحمد العدوى مدرسة التحرير الثانوية، والطالبة شيماء عياد عبد اللطيف مدرسة كومير الاعدادية المشتركة، والطالبة آية أحمد فكرى مدرسة إسنا الثانوية بنات، والطالبة نجلاء موسي حفنى مدرسة التمريض الثانوية بأسنا، على المركز الأول على مستوى مديرية الأقصر التعليمية.وقام الدكتور عبد اللطيف عمران، بتقديم الشكر والتقدير لجميع الطلاب الحضور وأولياء الأمور والمعلمين على ما قدموه لهؤلاء الطلاب لتحقيق هذا الإنجاز، وفي النهاية قدم لهم شهادات استثمار مهداة من وزارة التربية والتعليم وأيضًا من مديرية التعليم بالأقصر.جاء ذلك بحضور هشام عبد الستار، مدير عام الشؤون التنفيذية وإيمان عبد العال مدير عام التعليم العام، وسعيد فاروق مسعود موجه عام التربية الدينية بالمديرية، وحسن خليل موجه عام اللغة العربية بالمديرية.