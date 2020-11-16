هولندا: الاعتداء على السفارة السعودية في لاهاي هجوم إرهابي

أعلنت الشرطة الهولندية، اليوم، أن حادث إطلاق النار على السفارة السعودية في لاهاي كان بدافع إرهابي، من قبل المنفذ.وقالت الشرطة الهولندية في بيان اليوم، إن الرجل الموقوف حاول قتل حارس السفارة السعودية إلا أن محاولته باءت بالفشل.وكانت الشرطة الهولندية، أعلنت الخميس الماضي، عن اعتقال مشتبه به بالاعتداء على سفارة السعودية في لاهاي مشيرة إلى أن المشتبه به رجل يبلغ من العمر 40 عامًا من بلدة زوترمير غرب هولندا.من جهتها أكدت السفارة السعودية عدم تعرض أي من منسوبي البعثة لأي إصابات، مؤكدة إدانة حكومة المملكة لهذا الاعتداء الجبان، معبرة عن الشكر للسلطات الهولندية على سرعة تجاوبها لمباشرة الحادث، متطلعة إلى كشف ملابساته ومعرفة نتائجه، وتقديم من يقف خلفه إلى العدالة.