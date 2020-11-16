حجز عاطل تحرش بفتاة بالسلام

أمرت نيابة السلام بحجز عاطل تحرش بفتاة بمدينة السلام ٢٤ ساعة لحين وصول التحريات الأمنية.وكشفت التحقيقات، أن المتهم هو "ب. س"، عاطل، وأنكر تحرشه بالفتاة، وبرر ادعاءه بوجود خلافات جيرة بينهم منذ ٤ شهور.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام من فتاة تتهم عاطل بالتحرش لفظيا وجسديا وبإجراء التحريات تم ضبط المتهم واقتياده لقسم الشرطة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.