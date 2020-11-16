توافد النجوم على «ريد كاربت» مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابى

توافد نجوم وضيوف مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان مازن الغرباوي، على الريد كاربت أمام قصر ثقافة شرم الشيخ، لحضور حفل افتتاح الدورة 5، وكان على رأسهم اللواء أركان حرب خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف زكي، نقيب الفنانين ورئيس أكاديمية الفنون نائبا عن وزيرة الثقافة.حضر الحفل الإعلامي مفيد فوزي، والفنانة سميحة أيوب، الرئيس الشرفي للمهرجان، وحنان مطاوع، وبيومي فؤاد، والأردنية أمل الدباس، ولقاء سويدان ومروة عبد المنعم، والمخرج اللبناني قاسم إسطنبولي الفائز بجائزة أفضل شخصية فنية عربية في 2019، والمخرج المصرى إسلام إمام الفائز بجائزة أفضل شخصية فنية مصرية في 2019، ومحسن منصور ومنة بدر تيسير.مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وتقام دورته الخامسة خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر 2020 باسم الفنانة القديرة الراحلة سناء جميل، وترأسه شرفيًا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويرأس اللجنة العليا الفنان والنجم محمد صبحي.