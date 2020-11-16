حنان مطاوع: الجمهور سبب تكريمى فى مهرحان شرم الشيخ للمسرح

أعلنت الفنانة لقاء سويدان، مقدمة حفل افتتاح الدورة 5 من مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي الذي انطلق منذ قليل أسماء المكرمين في حفل الافتتاح، وهم بيومي فؤاد وحنان مطاوع، وتم عرض فيلم قصير عنهم يلخص مسيرتهم الفنية، وشاهده الجمهور الحاضر بتفاعل شديد.وقالت حنان مطاوع بعد تكريمها: «شرف كبير ليا تكريمي النهاردة ووقوفي على خشبة المسرح بجانب سميحة أيوب فخر ليا، وبحب أشكر الجمهور المصري والعربي سبب وقوفي النهاردة هنا للتكريم، وأتوجه بالشكر لأمي الفنانة سهير المرشدي حبي الأول في الحياة ولوالدي الفنان كرم مطاوع معلمي الأول وزوجي أمير اليماني سندي في الحياة».