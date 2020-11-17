محافظ جنوب سيناء يغازل سميحة أيوب: «شرف ليا أقف جنبك»

صعد منذ قليل محافظ جنوب سيناء خالد فودة لمسرح حفل افتتاح الدورة 5 من مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، وفور صعوده غازل الفنانة القديرة سميحة أيوب، قائلًا «شرف كبير ليا أقف جنب فنان كبيرة وعظيمة زي سميحة أيوب اللي امتعتنا بفنها الراقي والمحترم».ورحب محافظ جنوب سيناء بالفنانة حنان مطاوع وهنأها على التكريم عن مجمل أعمالها وطلب منها حضور والدتها لشرم الشيخ، نظرا لقيمتها الفنية الكبيرة، كما رحب بالفنان بيومي فؤاد وبارك لها على تكريمه.وأكد خالد فودة أنه تحدث مع رئيس المهرجان مازن الغرباوي وقت أزمة وباء كورونا عن أهمية تنظيمه هذا العام وهو ما حدث بالفعل رغم تأجيله لشهر نوفمبر بدلا من أبريل.ودعا المحافظ كل الوفود الموجودة في المهرجان لجولة سياحية في شرم الشيخ، تستمر فعاليات مهرجان شرم الشيخ ليوم ٢٠ نوفمبر ويشارك فيه عروض من ١٥ دولة عربية وأوروبية.