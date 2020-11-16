الحكومة الإسبانية: جزر الكنارى ليست ليسبوس جديدة

أعلن وزير الداخلية الإسباني، الإثنين، أن جزر الكناري التي تشهد تدفقًا كبيرًا للمهاجرين منذ أشهر ليست ليسبوس جديدة، في إشارة إلى الجزيرة اليونانية التي تعد منفذًا إلى الاتحاد الأوروبي.وقال فرناندو غراندي-مارلاسكا لقناة "انتينا 3"، "لن نحول جزر الكاناري ليسبوس جديدة"، في إشارة إلى الجزيرة اليونانية حيث المخيمات المكتظة مع شروط عيش تندد بها منظمات دولية عدة.وشهدت الكناري الواقعة قبالة السواحل الشمالية الغربية لإفريقيا، وصول أكثر من 16 ألف مهاجر منذ مطلع العام وفقًا للحكومة الإقليمية أي عشرة أضعاف العدد خلال الفترة نفسها من 2019.وأضاف الوزير "أنه وضع طارئ" مذكرًا بالخطة التي تنص على نقل مخيم مكتظ من ميناء أرغينغين يقيم فيه حاليًا 1800 مهاجر في ظروف وصفتها منظمات غير حكومية بالهشة.وتدفق أعداد المهاجرين غير مسبوق منذ أزمة الهجرة التي شهدها الارخبيل في 2006.وتفاقم الوضع خصوصًا في الأسابيع الماضية.وأكد الوزير نيته "تطبيق سياسة العودة التي وضعناها لكن الجائحة والإغلاق لم يسمحا بذلك منذ مارس".وترسل مدريد الأسبوع المقبل وزيرة الخارجية أرانشا غونزاليس لايا إلى السنغال في 22 من الجاري ووزير الداخلية الجمعة إلى المغرب لوقف الهجرة غير الشرعية وتشجيع عودة المهاجرين.وهي استراتيجية تدعمها المفوضية الأوروبية الداعية إلى "زيادة عمليات عودة المهاجرين ممن لا يحتاجون إلى حماية دولية" كما قالت مسئولتها للشئون الداخلية إيلفا يوهانسون خلال زيارة الأسبوع الماضي.