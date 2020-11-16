رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 16 نوفمبر 2020 الموافق 01 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحكومة الإسبانية: جزر الكنارى ليست ليسبوس جديدة

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 09:42 م
وزير الداخلية الإسباني
وزير الداخلية الإسباني
وكالات
طباعة
أعلن وزير الداخلية الإسباني، الإثنين، أن جزر الكناري التي تشهد تدفقًا كبيرًا للمهاجرين منذ أشهر ليست ليسبوس جديدة، في إشارة إلى الجزيرة اليونانية التي تعد منفذًا إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال فرناندو غراندي-مارلاسكا لقناة "انتينا 3"، "لن نحول جزر الكاناري ليسبوس جديدة"، في إشارة إلى الجزيرة اليونانية حيث المخيمات المكتظة مع شروط عيش تندد بها منظمات دولية عدة.

وشهدت الكناري الواقعة قبالة السواحل الشمالية الغربية لإفريقيا، وصول أكثر من 16 ألف مهاجر منذ مطلع العام وفقًا للحكومة الإقليمية أي عشرة أضعاف العدد خلال الفترة نفسها من 2019.

وأضاف الوزير "أنه وضع طارئ" مذكرًا بالخطة التي تنص على نقل مخيم مكتظ من ميناء أرغينغين يقيم فيه حاليًا 1800 مهاجر في ظروف وصفتها منظمات غير حكومية بالهشة.

وتدفق أعداد المهاجرين غير مسبوق منذ أزمة الهجرة التي شهدها الارخبيل في 2006.

وتفاقم الوضع خصوصًا في الأسابيع الماضية.

وأكد الوزير نيته "تطبيق سياسة العودة التي وضعناها لكن الجائحة والإغلاق لم يسمحا بذلك منذ مارس".

وترسل مدريد الأسبوع المقبل وزيرة الخارجية أرانشا غونزاليس لايا إلى السنغال في 22 من الجاري ووزير الداخلية الجمعة إلى المغرب لوقف الهجرة غير الشرعية وتشجيع عودة المهاجرين.

وهي استراتيجية تدعمها المفوضية الأوروبية الداعية إلى "زيادة عمليات عودة المهاجرين ممن لا يحتاجون إلى حماية دولية" كما قالت مسئولتها للشئون الداخلية إيلفا يوهانسون خلال زيارة الأسبوع الماضي.

موضوعات متعلقة

شيخ الأزهر يشيد بالعلماء العاملين على لقاحات كورونا

التاريخ السرى| القصة الحقيقية لكسر أنف أبى الهول.. «ليس نابليون»

تقلبات جوية شديدة.. تحذيران من «الأرصاد» بخصوص حالة الطقس للمواطنين

عن هذه القضية

الصور

image description

لجنة لمعالجة سلبيات مدرسة النور للمكفوفين بأسيوط (صور)

image description

تعليم الجيزة: الدراسة منتظمة ونعقم المدارس يوميًا

image description

عصام سعد يتفقد أعمال تبطين التبرع بقرى أسيوط

image description

استمرار القرعة العلنية للحصول على وحدات سكنية بجامعة أسيوط

image description

عوض وكيلا لكلية حاسبات ومعلومات بدمياط

الأكثر قراءة

طقس الغد.. شبورة مائية وأمطار والقاهرة 24 درجة

رغم السرية.. إصابة 65 موظفا في مقر الصحة العالمية بكورونا

بكاء وإغماء.. رد فعل سما المصرى بعد تخفيف حكم الحبس

تقلبات جوية شديدة.. تحذيران من «الأرصاد» بخصوص حالة الطقس للمواطنين

إنفوجراف

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

نجم الساعة

أبطال وصنّاع حكاية «ربع قيراط»: القصة حقيقية.. وندافع عن ستات مصر

منوعات

الوكالة الألمانية: رجل يصطاد قنبلة من الحرب العالمية الثانية في نهر

شاب نمساوي يعتدي جنسيًا على 52 قاصرًا

مظلى أسترالى عمره 91 عاما سقط فى المحيط ونجا

«الأولمبية» تهنئ عبدالقادر سعيد بذهبية بطولة الجائزة الكبرى للفروسية

أيام زمان

«وصل قبل المباراة بدقائق لكنه سجل هاتريك».. حكاية الأسطورة جيوسبي مياتزا

أفلام تغيرت نهايتها بسبب وفاة أبطالها

«كومبارس صامت».. حكاية الظهور السينمائي الأول لهند رستم

«المشخلع».. مرض فجع المصريين بعد فيضان 1887

مقالات الرأي
ماجد حبته
عن هذه القضية
ماجد حبته
عن «القاعدة» وأشياء أخرى
مؤمن المحمدي
لا كورة نفعت
القس. رفعت فكرى
المغفلة
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. ندوة عن المستجدات الإقليمية وتأثيرها على مصر بـ«الأعلى للثقافة»

«زيارة للتراث الفرعونى من خلال تكنولوجيا المعلومات» على مسرح السلام

شتاء الإسكندرية في الروايات.. هكذا وصفه أسامة أنور عكاشة

«ماردين.. ابن تيمية وقتل السادات».. كتاب جديد للشيخ المحفوظ بن بيه