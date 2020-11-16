لماذا يكثر الطلاق في «سنة أولى جواز»؟ خبراء يجيبون

التسرع في قرار الزواج

«الملل الزوجى».. السبب الأول؟

«رخصة زواج»

كشفت إحصائية رسمية حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن أعلى نسبة طلاق جاءت بين المتزوجين حديثًا لمدة أقل من سنة، مسجلة 29.703 ألف شهادة طلاق بنسبة 13.1%، بينما سجل مدة من 9 سنوات إلى أقل من 10 سنوات أقل نسبة طلاق وفقًا لمدة الحياة الزوجية بـ 4640 شهادة طلاق بنسبة 2.1% من إجمالي عدد شهادات الطلاق.وتعتبر الإحصائية من الأرقام الخطيرة، حيث تكتظ محاكم الأسرة بالكثير من المتزوجين حديثًا، الذى لم يتعدى على عقد الزواج سنة.أشار الدكتور أحمد بدوى، أخصائى الطب النفسى، إلى أن التسرع فى اتخاذ قرار الزواج من الأمور التى تساهم فى الكثير من المشاكل الزوجية.وأضاف بدوي أن التسرع فى الزواج، يدفع إلى إختيار شريك الحياة بدون دراسة، الأمر الذى يتسبب فى عدم التوافق بين الطرفين.يعد الملل الزوجى أحد الأسباب الرئيسية للطلاق، وتوضح الدكتور صافيناز عبد السلام، استشارى الطب النفسى، أن الملل الزوجي من الأمور الطبيعية التي تحدث بين الأزواج.وأضافت عبد السلام، أن العلاقة الزوجية من العلاقات التي تحتاج إلى صبر وتفاهم، فالزواج ما هو إلا شراكة بين اثنين تحتاج إلى المزيد من التفاهم.وأوضحت عبد السلام، أن الملل الزوجي مرض العصر، فهناك عدة علامات حول ملل الزوج من زوجته أو كرهها أو تضايقه منها ضعف العلاقة الزوجية، وانطفاء جذوة المحبة القلبية، وبرود المشاعر بين الزوجين وعدم الحرص على الاتصال وإظهار التململ من الحياة الزوجية.قالت الدكتورة صافيناز عبد السلام، إن الشعب المصري يحتاج الى التوعية بالصحة النفسية أكثر من الجسدية، وترى استشاري الطب النفسي أن المشكلة الأبرز التي تواجه المصريي هي ارتفاع نسب الطلاق، الأمر الذي دفعها للمشاركة بـ«رخصة زواج».وأوضحت عبد السلام، أن المشروع يتضمن عملية تأهيل للشباب المقبل على الزواج، من خلال جلسات دورية، بهدف الحد من المشاكل بين الطرفين.