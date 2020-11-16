أطباء يقدمون «روشتة حماية الطلاب من كورونا»: الأسر تتحمل المسئولية مع الدولة

نهلة: الحرص على التهوية والمعامل مع إلزام التلاميذ بممارسة الرياضة

خيرى: الحفاظ على المسافة الآمنة و«القناع الزجاجى» للأطفال

عبدالمجيد: الأب والأم عليهما دور كبير فى توعية الأبناء

رأى عدد من الأطباء أن مهمة حماية طلاب المدارس من الإصابة بفيروس كورونا تقع على عاتق وزارة التربية والتعليم والأسر، مؤكدين أن مواجهة الجائحة ممكنة، خاصة بعد أن اتخذت «التعليم» عددًا من الإجراءات لحماية الطلاب، ومنها تقليل كثافات الفصول. وقالوا، لـ«الدستور»، إنه على كل أسرة الحفاظ على النظافة الشخصية لأبنائها وإمدادهم بالعناصر الغذائية التى تقوى أجهزة المناعة وتوعيتهم بكيفية تطبيق الإجراءات الاحترازية، بالتعاون مع إدارات المدارس التى لا بد أن تساعد فى تحقيق التباعد الاجتماعى.أشادت نهلة عبدالوهاب، استشارى فى علوم البكتيريا والمناعة والتغذية، بالإجراءات التى اتخذتها وزارة التربية والتعليم لحماية الطلاب من فيروس كورونا، مؤكدة أن هذا الهدف لن يتحقق إلا بتعاون الأسر وإدارات المدارس، عبر توعية الأطفال بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية، حسب سن كل طفل. وقالت «نهلة» إن قرار «التعليم» بتغيير مواعيد حضور الطلاب للمدارس كان موفقًا، وساعد على تقليل الكثافات داخل الفصول، إذ جرى تحديد أيام لحضور طلاب شعبة «العلمى» فى الثانوية العامة، مثلًا، تختلف عن أيام حضور طلاب الشعبة الأدبية، عبر تطبيق نظام يشبه الفترتين لتقليل احتمالية انتقال العدوى بين الطلاب. وأضافت أن إدارات المدارس يجب أن تستفيد من المساحات الشاغرة التى وفرتها الوزارة فى الأبنية التعليمية، لتطبيق قواعد التباعد الاجتماعى بين التلاميذ، فضلًا عن توفير تهوية جيدة داخل الفصول والمعامل والمكتبات، لأن حركة الهواء النقى ستقلل من فرصة انتقال العدوى، علاوة على عدم السماح بتجمع الطلاب فى مكان واحد مغلق. وأكدت ضرورة ممارسة الطلاب الرياضة بشكل دورى، لأن ذلك يرفع من كفاءة الأجهزة المناعية، فضلًا عن تقليل الاعتماد على الأكل الجاهز، وتوفير طعام صحى، يضم فواكه وخضروات طازجة، خلال الوجود فى البيت وخلال فترة الذهاب للمدرسة، إضافة إلى شرب كميات كبيرة من المياه.الحداد: الإفطار وتعقيم اليدين والتزام المنازل عند ظهور أى عرضنصح الدكتور أمجد الحداد، استشارى الحساسية والمناعة والعلاج بالأمصال، أولياء أمور التلاميذ والطلاب بالحرص على بقاء أبنائهم فى المنزل فى حال ظهور أعراض مرضية على أى منهم. وقال: «التغذية مهمة للغاية، فيجب ألا تعتمد الأم فقط على إعطاء طفلها الساندويتشات الخاصة به فى (اللانش بوكس)، ولكن عليها الاهتمام بوجبة الإفطار قبل أن يغادر الطفل المنزل». وعن الكمامة ذكر: «إذا تخطى الطفل سن الـ١٢ عامًا فبإمكانه أن يرتدى كمامة عادية، وإذا كان أقل، فيفضل أن يضع الـ(فيس شيلد) فهو يؤدى نفس المهمة، ولا بد من تلقينه وتعليمه طرق النظافة وغسل اليدين».عبداللطيف: تجنبوا التقارب الجسدى.. وابتعدوا عن السلامنصح الدكتور أسامة عبداللطيف، استشارى أمراض المناعة، بتجنب التقارب أو التلامس الجسدى بين الأفراد، خاصة التلاميذ والطلاب للوقاية من فيروس كورونا، إلى جانب زيادة المسافات بينهم فى الطابور الصباحى وداخل الفصول المدرسية، حتى لا يصاب أحدهم أو يكون السبب فى نشر العدوى.وقال: «لا بد من توعية الطلاب بخطورة العادات السلبية، مثل التقبيل أو السلام بالأيدى، لأنهم لا يزالون صغار السن، ويحتاجون إلى تذكير يومى بالتخلى عن تلك العادات فى الوقت الحالى، لأنها تساعد على انتقال وانتشار العدوى».عبدالمجيدقال عبدالرحمن خيرى، أحد الأطباء الذين شاركوا فى مواجهة كورونا، إنه يجب اتباع الإجراءات الاحترازية والالتزام بها فى المدارس، مشيرًا إلى أن تلك الإجراءات يجب تطبيقها فى المنزل أيضًا. وأوضح «خيرى» أنه يجب الحرص على سلامة الأطفال والأسرة وعدم التراخى فى اتباع التعليمات التى أعلنت عنها وزارة الصحة والسكان والأطباء، مشيرًا إلى أن من أبرز الإجراءات الصحية التى يجب اتباعها الالتزام بالتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة الطبية أو القناع الزجاجى للأطفال. ولفت إلى أن للأسرة دورًا كبيرًا فى توعية الأطفال والأولاد بشأن الفيروس وكيفية التعامل مع زملائهم فى المدارس، موضحًا أنه يجب على الأم والأب التشديد على أبنائهم بضرورة الحفاظ على مسافة آمنة بين زملائهم أثناء الحصص، وكذا أثناء الأنشطة المدرسية.قال الدكتور محمود عبدالمجيد، المدير الأسبق لمستشفى صدر العباسية، إن الأطفال أو طلاب المدارس ليس لديهم الوعى الكافى بمدى خطورة كورونا أو كيفية انتقال العدوى لهم من زملائهم، لافتًا إلى أن ذلك هو دور المدرسة ومعلميها والأسرة للحفاظ على الأولاد من الفيروس.وأوضح «عبدالمجيد» أنه قبل ظهور كورونا كان معدل انتشار الإنفلونزا الموسمية يرتفع مع دخول الشتاء، ولا سيما مع بداية الموسم الدراسى، مرجعًا أسباب ذلك إلى قلة التزام الأطفال بالتعليمات الصحية التى يجب أن يتبعوها حال وجود أى مؤشرات إصابة لأصحابهم وزملائهم. وأضاف: «مسئولية الأسرة كبيرة فى حماية الأبناء والمجتمع من فيروس كورونا؛ لأن البداية تبدأ من الأب، وعليه أن يلزم أسرته باتباع التعليمات الصحية للحفاظ على سلامتهم».