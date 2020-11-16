أبطال وصنّاع حكاية «ربع قيراط»: القصة حقيقية.. وندافع عن ستات مصر

منذ بدء عرض حلقاتها، حققت حكاية «ربع قيراط»، ضمن حكايات المسلسل الدرامى «إلا أنا»، نجاحًا كبيرًا، وأصبحت فى قائمة «التريند» على مواقع التواصل الاجتماعى، فى ظل مناقشتها واحدة من القضايا التى تمس المجتمع، وهى حقوق المرأة المطلقة والاحتيال القانونى لسلبها إياها.حكاية «ربع قيراط» من إنتاج «سينرجى - تامر مرسى» بشراكة مع «أروما- تامر مرتضى»، وبطولة: ريهام عبدالغفور وسناء يوسف ومصطفى درويش وإبراهيم السمان ومحمد على رزق وشاهيستا ومحمد الأحمدى وعصام السقا ومروة جودة، وإخراج أحمد حسن، وتتضمن ١٠ حلقات مثل بقية حكايات مسلسل «إلا أنا».«الدستور» تلتقى فى السطور التالية مجموعة من أبطال العمل، للحديث عن طبيعة دور كل منهم، والقصة التى تدور حولها الأحداث، وأبرز كواليس التصوير، إلى جانب رصد ردود أفعالهم بعدما أصبحت الحكاية حديث «السوشيال ميديا».إبراهيم السمان: «فارس» أخرجنىمن الكوميديا لأول مرةقال الفنان إبراهيم السمان إنه غيّر جلده الفنى بتجسيده شخصية «فارس أبوحجر»، بعدما ترك الكوميديا وجسّد شخصية جادة للمرة الأولى فى مشواره الفنى، مشددًا على أنه قادر على تجسيد أى شخصية.وأعرب «السمان» عن سعادته بدخول المسلسل «التريند» على مواقع التواصل الاجتماعى، لأن ذلك دليل على نجاحه بين الجمهور، الذى يُعتبر إرضاؤه هو هدف أى ممثل.وأشاد بالمخرج والمؤلف، اللذين اجتمعا بالممثلين وناقشا معهم جميع تفاصيل الشخصيات التى يجسدونها، مشددًا على أن جميع طاقم العمل التزم بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا»، وسط توفير شركتى الإنتاج جميع مستلزمات الوقاية.المخرج أحمد حسن: صورنا فى المنيل وشوارع وسط القاهرةرأى أحمد حسن، مخرج حكاية «ربع قيراط»، أن الجمهور أحب تلك الحكاية لأنها ضمت عددًا كبيرًا من الفنانين المجتهدين، فضلًا عن قصته التى تناقش قضية مجتمعية فى غاية الخطورة.وقال «حسن» إن جميع العاملين فى الحكاية بذلوا مجهودًا كبيرًا لتظهر بهذا الشكل المميز، مشيرًا إلى أن التصوير تم فى منطقة المنيل وشوارع وسط القاهرة.ريهام عبدالغفور: ننصف المطلقات.. دورى «استثنائى» فى مشوارى.. وردود الأفعال إيجابيةأعربت الفنانة ريهام عبدالغفور، بطلة حكاية «ربع قيراط»، عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية من الجمهور، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعى، تجاه الحكاية بصفة عامة، وشخصية «منى» التى تجسدها خلال الأحداث على وجه التحديد.وقالت «ريهام»: «أتابع ردود الأفعال حول المسلسل عبر مواقع التواصل الاجتماعى وبين الجمهور فى الشارع، والحمد لله جميعها إيجابية ومتفاعلة بشدة مع أحداث الحكاية، لأنها تمس قضية مجتمعية مهمة تتعلق بما يحدث مع المطلقات فى مصر».وأضافت: «قصة المسلسل حقيقية، والعديد من السيدات المطلقات يتعرضن لأحداثها، خاصة ما يتعلق بحيل المحامين لحرمانهن من حقوقهن»، ناصحة كل سيدات مصر بعدم التنازل عن أى حقوق.وأرجعت موافقتها على المشاركة فى الحكاية بمجرد عرض الدور عليها إلى اعتبار الأمر دفاعًا عن سيدات مصر عامة، والمطلقات تحديدًا، من خلال العمل الذى يناقش أيضًا عدة قضايا تخص النساء والفتيات ومشاكل الأبناء، ويحاول إيجاد حلول لها، معتبرة دورها «استثنائيًا» فى مشوارها الفنى.مصطفى درويش: المخرج قال لى: «الجمهور هيكرهك» فرديت: «جاهز للمواجهة»كشف الفنان مصطفى درويش عن أن المنتج تامر مرتضى هو من رشحه لدور البطولة فى حكاية «ربع قيراط»، مشيرًا إلى أنه تمسك بمشاركته هذه رغم أنهما لم يلتقيا من قبل.وقال «درويش»: «تواصل المنتج معى هاتفيًا، وحكى لى ملخص الأحداث، وأخبرنى بترشيحى لتجسيد شخصية (أحمد أبوحجر)، فوافقت على الفور، ثم اجتمعت بالمخرج أحمد حسن، وقالى لى إن الجمهور قد يكرهنى بسبب هذه الشخصية، فقلت إنى جاهز للمواجهة».وشدد على أنه يستمتع بتجسيد الشخصيات الصعبة، كاشفًا عن تطاول بعض الجمهور على الشخصية التى يجسدها فى الحكاية، لكن هذا لم يضايقه نهائيًا، واعتبره نجاحًا كبيرًا له، لتمكنه من إيصال ما كتبه المؤلف بدقة بالغة، بل إن بعض ردود الأفعال تجاه الشخصية «ضحّكه جدًا»، وفقًا لتعبيره.وطلب من الجمهور توجيه الشكر لـ«ريهام عبدالغفور» على مجهودها الكبير فى «ربع قيراط»، ورأى أن مشاركتها فى أى عمل تجعله مميزًا، والدليل على ذلك أن الحكاية أصبحت «تريند» بمجرد عرض حلقتها الأولى، وهو ما لا يحدث فى كل المسلسلات.وقال «درويش» إن العمل ذكّره بالتعاون مع المخرجة كاملة أبوذكرى، التى تهتم بكل تفاصيل الشخصيات، حتى الصغيرة منها، فى إشارة منه إلى مسلسل «بـ١٠٠ وش»، الذى قدماه فى رمضان الماضى ولاقى نجاحًا كبيرًا.وأضاف: «نجاحى فى حكاية (ربع قيراط) يعد استكمالًا لنجاحى فى (بـ١٠٠ وش)، الذى تلقيت بعده عروضًا من شركات إنتاج كبيرة للمشاركة فى عدة أعمال، حتى إن شركات الإنتاج (بقت تقطع نفسها علىّ)، كما أن دعاء والدتى، وشخصًا ساعدته فى الماضى، ساعدانى كثيرًا فى الوصول إلى النجاح الذى حققته فى سنة ٢٠٢٠، التى أعتبرها (وش السعد علىّ)، رغم أن الناس لا يحبونها بسبب كورونا».سناء يوسف: سارة «حرباية».. و«يا رب الناس ما تكرهنى»عبّرت الفنانة سناء يوسف عن سعادتها بتجسيد شخصية «سارة»، لأنها «قريبة من الشارع المصرى»، متمنية ألا يكرهها الجمهور بسبب هذه الشخصية، التى وصفتها بأنها «حرباية» خلال الأحداث.وقالت «سناء» إن شركة الإنتاج هى التى رشحتها للمشاركة فى العمل، مشيرة إلى أنها لا تهتم بحجم الدور الذى ستجسده بقدر حرصها على اختلافه وتميزه.واعتبرت أن مشاركتها فى هذا المسلسل علامة فارقة فى مشوارها الفنى، خاصة فى ظل البطولة الجماعية المميزة للحكاية ومسلسل «إلا أنا» بصفة عامة، واعدة الجمهور بـ«مفاجآت كثيرة» فى الحلقات المقبلة.عصام السقا: ذاكرت القانون واستعنت بمحامٍ لتقديم شخصية «خالد»أرجع الفنان عصام السقا موافقته على المشاركة فى «ربع قيراط»، بمجرد عرض الدور عليه، إلى تميز شخصية المحامى «خالد» التى يجسدها ضمن الأحداث، معتبرًا أنها تختلف عن جميع الشخصيات التى قدمها من قبل.وقال «السقا» إن المخرج أحمد حسن هو من رشحه لتجسيد هذه الشخصية، بعد نجاح مسلسله «حكايات بنات»، كما أن الفنانة ريهام عبدالغفور أخبرته بأنه «وشه حلو» على أى عمل فنى يشارك فيه. وكشف عن استعانته بصديق له يعمل محاميًا، إلى جانب قراءته فى تخصص القانون، للتعرف عن قرب على طبيعة عمل المحامين، واقتباس طريقة الأداء المناسبة. وأشار إلى اتخاذ شركة الإنتاج كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس «كورونا المستجد»، مع حرص جميع الممثلين على تطبيق تلك الإجراءات، وعدم السماح بحدوث تجمعات بأى طريقة.محمد الصاوى: التصوير كان يستغرق 18 ساعة يوميًارأى الفنان محمد الصاوى أن شخصية «نعمان» فى حكاية «ربع قيراط» تسعى للحفاظ على التراث، وفقًا للمثل الشعبى القائل «من فات قديمه تاه»، موضحًا أن الشخصية عبارة عن مواطن مسيحى يُقدر المحبة والإنسانية.وقال «الصاوى» إنه سعيد جدًا بردود الأفعال حول الحكاية، خاصة أن فريق العمل بذل جهدًا كبيرًا فيها، خاصة المخرج المجتهد الذى نجح فى إخراج طاقات الممثلين، والفنانة ريهام عبدالغفور، التى وصفها بأنها «غول تمثيل». وأشاد بفكرة البطولة الجماعية، خاصة أن جميع أبطال العمل مجتهدون ويتمتعون بخفة الظل، ما سهل على الجميع مشقة التصوير، الذى كان يستمر ١٨ ساعة يوميًا فى بعض الأحيان، لإنجاز الـ١٠ حلقات.رضوى جودة: توقعت تصدر «التريند» والتعليقات على دورى مضحكةرشح المؤلف أمين جمال الفنانة رضوى جودة للمشاركة فى الحكاية بعد تألقها فى حكاية «بنات موسى» ضمن المسلسل ذاته، ودائمًا ما أشاد بمستواها فى التمثيل، هو والمخرج أحمد حسن، الذى وعدها بأن يتعاون معها مرة أخرى فى المستقبل، وفقًا لما قالته لـ«الدستور». وأضافت «رضوى»: «قرأت السيناريو بعناية وناقشت تفاصيل دورى مع مؤلفى المسلسل، أمين جمال وشريف يسرى، حتى أستطيع تقمص شخصية (مروة)، ثم تحدثت مع المخرج أحمد حسن لأعرف وجهة نظره وإضافاته الممكنة على الشخصية». وأشارت إلى أنها توقعت نجاح الحكاية وأن تصبح «تريند»، لأنها تناقش قضية مهمة تهم عددًا كبيرًا من المصريين، معتبرة أن التعليقات الكوميدية على الشخصية التى جسدتها أضحكتها وجعلتها تشعر بالسعادة.واتفقت مع زملائها فى الإشادة بحرص الشركة المنتجة على توفير أدوات التعقيم، وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعى، فى إطار الوقاية من فيروس «كورونا».محمد على رزق: إضافة جديدة لرصيدى فى الفنوصف الفنان محمد على رزق الشخصية التى يجسدها فى حكاية «ربع قيراط» بأنها إضافة جديدة لنجاحه ورصيده فى عالم الفن، مشيرًا إلى أن المخرج أحمد حسن والمؤلف أمين جمال هما من رشحاه لتجسيدها.ووعد «رزق» الجمهور بـ«مفاجآت جميلة» سيشاهدونها خلال الأحداث المقبلة من الحكاية، معتبرًا أنه محظوظ بالوقوف أمام الفنانة ريهام عبدالغفور، التى وصفها بأنها «عظيمة وشاطرة وبتدى طاقة إيجابية للى حواليها». وأشاد أيضًا بالمخرج أحمد حسن، ونجاحه فى خلق حالة حب وصداقة بين فريق العمل، وهو ما لاحظه الجمهور، وكذلك شركة الإنتاج التى طبقت جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا».