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الثقافة

التاريخ السري| «صدره يشبه النساء؟».. هل كان أحد ملوك مصر شاذا؟

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 10:52 م
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
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كان للملك أخناتون حظًا وافرًا من الخرافات التي طالت تاريخ مصر القديم، ربما لأن عهده كان مليئًا بالأحداث غير العادية بداية من خروجه عن التقاليد المصرية السائدة واتباعه عقيدة مغايرة عما كان منتشرًا في مصر طوال آلاف السنين، بالإضافة إلى تغير خريطة العالم القديم في عهده، مما جعله شخصية استثنائية في تاريخ مصر القديمة مازالت تتضارب فيه الآراء حتى الآن.

ومن المعروف أن الملك أمنحتب الرابع (والذي سمى نفسه لاحقًا بـ أخناتون) كان الابن الأصغر للملك أمنحتب الثالث من زوجته الرئيسية الملكة تي، وقد تربى على يد أجداده لأمه يويا وتويا وهما من أصل آسيوي مما جعله يحمل بعض الأفكار الفلسفية القادمة من بلاد الشام والتي كانت جديدة على مصر القديمة. وقد شارك أمنحتب الرابع والده في الحكم ثم استقل بحكم مصر لمدة 17 عامًا، ولكن هل كان إخناتون شاذَا؟.

يقول الدكتور شريف شعبان في كتابه "أشهر خرافات الفراعنة" الذي صدر عن دار ن: "انتهج الملك أخناتون نهجًا جديدًا في فنون النحت والنقش متماشيًا مع عقيدته الجديدة، حيث ظهرت تماثيل الملك ومناظره بشكل غريب لم يعتده ملوك مصر من قبل، فظهر بجسد مترهل وبطن منتفخة وأرداف منبعجة، مما فتح باب التكهن والافتراضات حول طبيعة أخناتون نفسها. فيرى البعض الآخر أن أخناتون كان يعاني من مرض ما في بطنه أدى إلى انتفاخها وهو ما يعرف بالاستسقاء.

وأضاف شعبان: "وقد قام الدكتور إيروين برافرمان الطبيب بجامعة ييل بتحليل صور أخناتون وخرج بنظرية غريبة حول هذا السبب، حيث يعتقد أن الشكل الأنثوي لأخناتون قد نتج من تحول جيني والذي تسبب في تغيير جسد الفرعون من خلال تحول هرمونات الذكورة إلى هرمونات الأنوثة أكثر مما يجب، فكان له فخذان وصدر عريضون مما جعل له هيئة أنثوية، كما كانت رأس أخناتون ذات شكل ممسوخ بسبب التآم عظام الجمجمة في سن مبكرة. وما يزيد من تلك الفكرة هو اعتقاد بعض العلماء بوجود علاقة بين أخناتون وخليفته على العرش الملك الغامض سمنخ كارع معتمدين على بعض المناظر لهما وهما في أوضاع شاذة، ويعتقد أنه ابن الملك أخناتون من زوجته كيا وهي زوجة ثانوية وهو أخ لتوت عنخ آمون، وحمل لقب (عنخ خبرو رع) كما تزوج من ابنة أخناتون ميريت آتون وشارك والده أخناتون في العرش.

وتابع شعبان: "ولكن من المرجح بشكل كبير أن هذا الملك الغامض لم يكن سوى الملكة نفرتيتى باسم جديد لها لتحكم به كملك لمصر بشكل منفرد بعد وفاة زوجها وانقلاب الأوضاع من بعده، وذلك استنادا على أن اسم (عنخ خبرو رع) كان أيضًا أحد أسماء نفرتيتى. كما أنه مع دراسة حياة الملك أخناتون يتضح انه كان زوجًا طبيعيًا للملكة نفرتيتي وأنجب منها ست بنات، مما ينفي عنه وجود أية مشاكل بيولوجية، في حين أن ظهوره بشكل مزدوج الجنس في تماثيله بسبب رؤيته لنفسه بأنه رسول آتون المنفرد يحمل في نفسه عنصري الطبيعة الذكر والأنثى.

وفي الأخير قال: "ولم تكن تلك الفكرة قد ظهرت عند إخناتون لأول مرة في الفن المصري القديم، حيث سبقه تمثيل المعبود "حعبي" رب النيل بشكل مزدوج أي أنه يحمل بين ملامح جسده الذكر والأنثى حيث الوجه واللحية الرجولية، والصدر والبطن الممتلئة ذات الطابع الأنثوي كتمثيل للنيل وقدرته على تخصيب أرض مصر من خلال الفيضان وروح الخير المنبثقة منه.

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