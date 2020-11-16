بدء اختيار أبطال «كوفيد- 25» لـ«يوسف الشريف»



وكشف مصدر عن أن «الشريف» بدأ الاستعداد للعمل منذ نحو شهرين، بالتعاون مع زوجته الكاتبة والاستايلست إنجى علاء، واتفق مع المخرج أحمد نادر جلال ليتعاونا معًا من جديد، بعدما قدما معًا مسلسلات «القيصر وكفر دلهاب واسم مؤقت ورقم مجهول».



قصة العمل تدور فى إطار الخيال العلمى، على غرار ما قدمه «الشريف» فى رمضان الماضى فى مسلسله «النهاية»، ويقدم هذا العام طرحًا تخيليًا للواقع الذى يعيشه العالم خلال السنوات المقبلة.



وبدأ فريق العمل فى اختيار الأبطال الذين سيشاركون فى المسلسل، وجرى الاستقرار على بعض الأسماء التى سيجرى الكشف عنها لاحقًا، وينتظر «الشريف» انتهاء المخرج من تصوير فيلم «السرب» للنجم أحمد السقا، على أن يبدأ بعد ذلك تصوير المسلسل الرمضانى بإمكانيات عالية، وسيجرى الاعتماد على التكنولوجيا والجرافيك بشكل كبير أيضًا.

بدأت شركة «سينرجى» للإنتاج الفنى للمنتج تامر مرسى الاستعدادات الفعلية لإنتاج المسلسل الجديد «كوفيد- ٢٥»، من بطولة النجم يوسف الشريف، الذى فاجأ جمهوره بقرار خوض السباق الرمضانى المقبل بهذا العمل بعد أن كان بعيدًا عن الدخول فى المنافسة هذا العام.