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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

«مستقبل وطن» يسلم ديوان محافظة الفيوم 4000 غطاء شتوي لعمال مجالس المدن

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 08:12 م
مستقبل وطن
مستقبل وطن
الفيوم - زينب علاء
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قام النائب عبد القادر الجارحي، أمين عام حزب مستقبل وطن بالفيوم، بتسليم 4000 غطاء شتوي لديوان عام محافظة الفيوم، لتوزيعها على عمال النظافة بمجالس المدن.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد رجب أمين تنمية الموارد، وسالم فتيح أمين العلاقات العامة بالحزب.

وتفقد محافظ الفيوم، قافلة الحزب للغطاء الشتوي، كما أشاد المحافظ بجهود حزب مستقبل وطن في مد يد العون للفئات غير القادرة والعمالة غير المنتظمة، من خلال توفير مشروعات صغيرة تعينهم على متطلبات الحياة، فضلًا عن تقديم المساعدات الغذائية وأغطية الشتاء للأسر الأكثر احتياجًا، وكذلك المساهمة في تحمل تكلفة التصالح على مخالفات البناء للفئات غير القادرة.

فيما أشار أمين عام حزب مستقبل وطن بالفيوم، إلى أن قافلة اليوم تشمل 4000 لحاف ستقوم المحافظة بتوزيعها على عمال النظافة والعمالة غير المنتظمة بمجالس المدن بمختلف مراكز المحافظة، وذلك ضمن حملة "شتاء دافئ" التي تستهدف توزيع 100 ألف غطاء شتوي "لحاف" على الأسر الأولى بالرعاية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، من خلال الوحدات الحزبية للحزب.

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