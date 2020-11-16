«القباج» توقع بروتوكول تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بروتوكول تعاون، مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر لدعم مشروع "تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لوزارة التضامن" بقيمة 1.8 مليون جنيه إسترليني التي تم تخصيصها من جانب بريطانيا.ويتناول البروتوكول العمل على موضوعات مختلفة تشمل تعزيز قضايا الوعي والسلوكيات الإيجابية للمجتمعات المحلية في بعض المناطق التي تعاني من مشكلات اجتماعية واقتصادية، وقضايا التطوير المؤسسي وآليات المتابعة وحوكمة البيانات والإجراءات، كما يستهدف التمويل المساهمة في تطوير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.وتهدف الشراكة إلى تعزيز إمكانية وصول هذه الفئات إلى قنوات التوعية والمعرفة من خلال فعاليات الحوار المجتمعي، وإطلاق منصة وسائط اجتماعية وقنوات إعلامية مرئية ومسموعة.وتتعرض رسائل التوعية لآليات تغيير السلوك الاجتماعي بشأن الممارسات الإيجابية المتعلقة بالحماية من "كوفيد-19"، وحماية الفتيات من الممارسات التمييزية التقليدية، وقيمة التعليم والممارسات الصحية السليمة للفئات المحرومة التي تستهدفها وزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك المشاركة المجتمعية وتعزيز الشراكات مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية من خلال الوزارة.