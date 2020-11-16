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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن تجدد دعمها لإجراء انتخابات في ليبيا ورفض التدخل الأجنبي

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 08:28 م
مايك بومبيو
مايك بومبيو
محمد عمر
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رحبت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، الإثنين، بالتقدم في الحوار السياسي الليبي والانتخابات في 24 ديسمبر 2021.

وقالت سفارة الولايات المتحدة، في بيان لها مساء اليوم، عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، إن الانتخابات الوطنية ستمكّن جميع الليبيين من ممارسة حقهم السيادي في اختيار قيادة البلاد وتوجّهها.

كما أشادت واشنطن بالجهود المخلصة والمستمرة للمشاركين في منتدى الحوار السياسي الليبي في سعيهم إلى توافق في الآراء حول كيفية تحسين الحوكمة وتقديم الخدمات قبل هذه الانتخابات.

وأضاف البيان: "تقف السفارة مع جميع الأطراف الليبية المسئولة، حيث يجتمعون في حوار سلمي لإعادة تأكيد سيادة ليبيا، ورفض التدخل الأجنبي، وبناء مستقبل أكثر إشراقًا من خلال العملية الديمقراطية".

وأعربت السفارة عن تهنئتها للممثل الخاص للأمين العام بالإنابة ستيفاني ويليامز، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على دعمهم الدءوب لهذا الحوار الليبي الداخلي.

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