«قومي السينما» يواصل فعاليات نادي الشباب (صور)

يواصل المركز القومي للسينما بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، فعاليات نادي سينما الشباب بمركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية.وعرض خلال فعاليات النادي الفيلم التسجيلي «ندى» للمخرجة هنا عارف والفيلمين الروائيين «الطريق إلى الساحل» للمخرج مصطفى عيد و«قبل الفجر» للمخرج محمد عبدالجواد.وعقب عرض الأفلام أقيمت ندوة بحضور مخرجي الأفلام، أدارها الناقد السينمائي أحمد النبوي لمناقشة الأفلام مع الحضور.