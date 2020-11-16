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الإثنين 16 نوفمبر 2020 الموافق 01 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المالية» تعلن نتائج طروحات سندات الخزانة

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 08:25 م
وزير المالية
وزير المالية
راندا التوني
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أعلنت وزارة المالية عن نتائج طروحات سندات الخزانة اليوم، حيث سجل أعلى عائد على السندات أجل عامين 13.99%، وأقل عائد 13.75%، ومتوسط العائد 13.96%، وتمت تغطية الاكتتاب 3 مرات، وسجل أعلى عائد على السندات أجل 5 سنوات 14.3%، وأقل عائد 14%، ومتوسط العائد 14.28% وتمت تغطية الاكتتاب 3 مرات، وسجل أعلى عائد على السندات أجل 10 سنوات، 14.64%، وأقل عائد 14.09%، ومتوسط العائد 14.50%، وتمت تغطية الاكتتاب 3 مرات.

وطرح البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، سندات خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 11 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 2.5 مليار جنيه لأجل عامين وتبلغ قيمة الطرح الثاني 5 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات، وتبلغ قيمة الطرح الثالث 3.5 مليار جنيه لأجل 10 سنوات.

وتتوقع وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020-2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى ما يمثل 83% من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.

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