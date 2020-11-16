«المالية» تعلن نتائج طروحات سندات الخزانة
الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 08:25 م
راندا التونيطباعة
أعلنت وزارة المالية عن نتائج طروحات سندات الخزانة اليوم، حيث سجل أعلى عائد على السندات أجل عامين 13.99%، وأقل عائد 13.75%، ومتوسط العائد 13.96%، وتمت تغطية الاكتتاب 3 مرات، وسجل أعلى عائد على السندات أجل 5 سنوات 14.3%، وأقل عائد 14%، ومتوسط العائد 14.28% وتمت تغطية الاكتتاب 3 مرات، وسجل أعلى عائد على السندات أجل 10 سنوات، 14.64%، وأقل عائد 14.09%، ومتوسط العائد 14.50%، وتمت تغطية الاكتتاب 3 مرات.
وطرح البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، سندات خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 11 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 2.5 مليار جنيه لأجل عامين وتبلغ قيمة الطرح الثاني 5 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات، وتبلغ قيمة الطرح الثالث 3.5 مليار جنيه لأجل 10 سنوات.
وتتوقع وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020-2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى ما يمثل 83% من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.
وطرح البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، سندات خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 11 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 2.5 مليار جنيه لأجل عامين وتبلغ قيمة الطرح الثاني 5 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات، وتبلغ قيمة الطرح الثالث 3.5 مليار جنيه لأجل 10 سنوات.
وتتوقع وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020-2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى ما يمثل 83% من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.