«المالية» تعلن نتائج طروحات سندات الخزانة

أعلنت وزارة المالية عن نتائج طروحات سندات الخزانة اليوم، حيث سجل أعلى عائد على السندات أجل عامين 13.99%، وأقل عائد 13.75%، ومتوسط العائد 13.96%، وتمت تغطية الاكتتاب 3 مرات، وسجل أعلى عائد على السندات أجل 5 سنوات 14.3%، وأقل عائد 14%، ومتوسط العائد 14.28% وتمت تغطية الاكتتاب 3 مرات، وسجل أعلى عائد على السندات أجل 10 سنوات، 14.64%، وأقل عائد 14.09%، ومتوسط العائد 14.50%، وتمت تغطية الاكتتاب 3 مرات.وطرح البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، سندات خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 11 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 2.5 مليار جنيه لأجل عامين وتبلغ قيمة الطرح الثاني 5 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات، وتبلغ قيمة الطرح الثالث 3.5 مليار جنيه لأجل 10 سنوات.وتتوقع وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020-2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى ما يمثل 83% من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.