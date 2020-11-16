الأربعاء.. ندوة عن المستجدات الإقليمية وتأثيرها على مصر بـ«الأعلى للثقافة»

تعقد لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس الأعلى للثقافة، ومقررها الدكتور جمال زهران؛ ندوة "المستجدات الإقليمية وتأثيرها على الدولة المصرية"، وذلك في تمام السادسة من مساء الأربعاء المقبل، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.ويشارك بها كل من: لواء دكتور أركان حرب محمد الغباري، الخبير الاستراتيجي ومدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، والدكتور رابح رتيب بسطا، نائب رئيس جمعية الاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، والدكتور حسن أبوطالب، خبير بالمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، ويدير الندوة: الدكتور عثمان أحمد عثمان، رئيس قسم الاقتصاد بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية؛ والأستاذ بكلية الشرطة وعضو اللجنة بالمجلس.وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.كما تبث الندوة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك وقناتها على اليوتيوب على الروابط التالية:صفحة أمانة المؤتمراتhttps:www.facebook.comConferenceDepartmentقناة أمانة المؤتمرات على يوتيوبhttps:www.youtube.comchannelUCWaTD41YvSIMXrsBpqC3CUA