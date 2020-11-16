مدير «أسوان النفسية»: خدمات وتثقيف صحى للمجتمع ضمن خطة العمل

نظم مستشفى أسوان للصحة النفسية وعلاج الإدمان، محاضرة للمتردّدين على العيادات الخارجية التخصصية والنفسية حول إجراءات السلامة وكسر روابط انتشار العدوى والتحكم في تناول المضادات الحيوية.جاء ذلك في إطار حرص الأمانة العامة للصحة النفسية على تحسين جودة الخدمات الصحية في القطاع الصحي للمواطن المصري في ظل جائحة الكورونا، حاضر فيها الدكتور هبة عرفة، رئيس فريق مكافحة العدوى وباسم عرفة، مسئول السلامة والصحة المهنية بالمستشفى حول كيفية تطبيق إجراءات السلامة وكسر روابط انتشار العدوى والتحكم في تناول المضادات الحيوية.من ناحيتها، قالت الدكتور الزهراء شاهين، مدير عام مستشفى أسوان للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن المحاضرة تأتي في إطار خطة العمل المنتظمة لتقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي للمجتمع وفق توجيهات الدكتور منن عبدالمقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.