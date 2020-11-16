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مصر

حدائق أكتوبر: مشروع 645 للإسكان ثانى أضخم مشروعات المدينة

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 09:34 م
حدائق أكتوبر
حدائق أكتوبر
محمد إبراهيم
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أكد المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية حدائق أكتوبر، أن مشروع ٦٤٥ عمارة للإسكان الاجتماعي شرق ابني بيتك المنطقة السادسة هو ثاني أضخم مشروع إسكان اجتماعي في مدينة حدائق أكتوبر بعد مشروع ١١٨٥ عمارة للإسكان الاجتماعي بوصلة دهشور.

وقال رئيس الجهاز في بيان له اليوم إن هناك اهتمامًا بالغًا بهذا المشروع لتوفير كل الخدمات للمواطنين تدريجيًا فور الانتهاء منها وجار باقي المتعاقدين من المشروع على إنهاء الإجراءات للاستلام والسكن فيه.

ولفت رئيس الجهاز إلى أنه تم توفير أتوبيسات بشكل مستمر ودوري في المشروع خلال الفترة الصباحية والمسائية لنقل الركاب إلى الحي السادس والحصري.

وأوضح أنه تم الانتهاء من أعمال السوق التجاري والجهاز بصدد طرح المحلات التجارية في صورة مزادات علنية وخاصة بعد حصول الجهاز على موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف أنه تم بالتنسيق مع وزارة التموين وكذلك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة لفتح منافذ متحركة لبيع السلع الغذائية بالمشروع، بالإضافة للتجهيز لنقل منفذين ثابتين بالمشروع سيتم تشغيله خلال أيام، وتم تشغيل كشك للعيش لتوفير الخبز البلدي على المستفيدين من أصحاب البطاقات التموينية.

وأشار رئيس الجهاز إلي أن إدارة الأبنية التعليمية بمعاينة مدرسة تعليم أساسي بالمشروع تمهيدًا للاستلام، وجار إنهاء بعض الملاحظات تمهيدًا للاستلام الابتدائي للمدرسة، وجار إنهاء مدرسة أخرى بالمشروع بلغت نسبة الإنجاز بها ٩٠٪.

وقال إن المشروع يضم الوحدة الصحية والحضانة وتم تسليمهم لوزارة الصحة والتضامن الاجتماعي على الترتيب وجار إنهاء الملاحظات الخاصة بذلك، ليتم تشغيلها خلال الفترة المقبلة.

وقال إنه فيما يخص دور العبادة، جار إنهاء الموافقات اللازمة لإنشاء مسجد من خلال قطاع المشروعات بالهيئة واستكمال أعمال التراخيص.

وقال إنه فيما يخص أعمال النظافة تقوم شركة النظافة تعمل بانتظام حاليًا نظرًا لوجود السكان بالفعل (ما يقرب من ١٥٠_٢٠٠ أسرة) وتتم متابعة شكوى السكان بخصوص النظافة أولا بأول.

وقال إنه تم عمل جروب واتس أب مع عدد من السكان المتواجدين فعليًا ويتم حل مشاكل الموقع أولًا بأول.

وتابع أنه يتم التنسيق بشكل دوري مع شركة بوتاجسكو لإرسال عربات توزيع أنابيب الغاز أسبوعيا بالموقع لحين استكمال إجراءات التعاقد على الغاز الطبيعي، حيث إن نسبة الإشغالات بالمشروع لم تصل إلى الحدود المطلوبة من قبل شركة الغاز الطبيعي.

ونفى رئيس الجهاز قائلا إنه لم يحدث أبدًا أن طلب الجهاز أو إحدى الشركات المنفذة من أحد المواطنين أن يتسلم الوحدة وبها أي من الملاحظات، فضلا عن تسليمها ولا يوجد بها حمام أو غرفة غير مشطبة بالكامل، وإنما يوجد بعض المواطنين يحاولون تشويه صورة الجهاز والشركات المنفذة لمصالح شخصية تتعلق بعملهم في مجال المقاولات.

وأثنى السكان على المشروع واصفين إياه بالمشروع الحضاري ومن أفضل المشروعات التي تليق بساكنيها وروعة المكان وتوفير الحدائق له وأماكن للأطفال للترفيه عن أنفسهم.

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