«بهجات» و«فتحى» يجريان جولة تفقدية فى مشروع ١١٨٥ للإسكان الاجتماعى

تفقد المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، اليوم، بحضور المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة، المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن بأكبر مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة بمشروع 1185 عمارة إسكان اجتماعي وهو الأول والأضخم في مدينة حدائق أكتوبر.وتضمنت الجولة مدخل المشروع وأعمال الانتهاء من محطة الرفع الخاصة بالمشروع والكوبري الذي يخدم المشروع، بالإضافة إلى أعمال النظافة العامة للطرق، حيث تم إسناد أعمال النظافة العامة لشركة متخصصة، وجاري رفع جميع المخلفات بالمشروع مع التشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ممن يرمون بمخلفات الوحدات السكنية في اللاند سكيب للموقع.كما تفقد المهندس كمال بهجات مركز الشباب بالمشروع والذي بلغت نسبة الإنجاز به مراحل متقدمة، ويقع على مساحة 13000م2 ويحتوي على حمام سباحة ومبني اجتماعي وملاعب كرة قدم والعديد من أماكن الترفيه.كما تم التأكيد على إنهاء جميع الأعمال الخاصة بالزراعة واللاند سكيب المتبقية بالمناطق التي تم تسليم وحدات سكنية بها للمواطنين.وأكد المهندس أشرف فتحي على عدم الانسياق وراء القلة ممن يحاولون تشويه صورة المشروع وأكثريتهم من السماسرة أو بعض من لهم أجندات خاصة وعدم استلام المواطنين لوحداتهم السكنية إلا بعد استيفاء أي ملاحظات تعوق التسليم مع الهيئة الهندسية للقوات للمسلحة وهي الجهة المنفذة للعمارات بالمشروع.وأشار إلى أن جهاز المدينة يفتح أبوابه دائما لجميع المواطنين الراغبين في حل أي مشكلة قد تواجههم قبل أو أثناء أو بعد التسليم مع المتابعة معهم لحل أي مشاكل طارئة بشكل عاجل.