المركزي: مد أجل بيع سندات دولارية لمدة عام ونصف

وافق البنك المركزي المصري، على تمديد أجل التسهيل التمويلي الممنوح من خلال بيع سندات دولارية، مع الالتزام بإعادة الشراء مع مجموعة من البنوك الدولية.وقال البنك المركزي في منشور عبر موقعه الإلكتروني، إنه تم التواصل مع عدد من البنوك الدولية المشاركة باتفاقية بيع سندات دولارية مع الالتزام بإعادة الشراء لعرض اقتراح بتمديد أجل الصفقة التي تم عقدها في 10 أكتوبر 2018.وأضاف المركزي أنه تبين أن الاقتراح يتماشى مع هدف البنك المركزي في تمديد آجال الديون، فقد وافق المركزي على التمديد لمدة عام ونصف ليصبح تاريخ الاستحقاق النهائي 6 أعوام من تاريخ الإصدار بدلا من 4 أعوام ونصف، وقامت البنوك الدولية بدعم الاتفاق.وأوضح المركزي أن الاتفاق يعد مؤشر ايجابي على ثقة المستثمرين الأجانب في استمرار نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي خلال السنوات الماضية على الرغم من التحديات الناتجة عن جائحة كورونا والمخاطر المتزايدة بالبيئة الاقتصادية المحلية.