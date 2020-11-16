ملك الأردن: يجب التعامل مع لقاح كورونا كسلعة عامة متاحة للجميع

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الإثنين، إن على العالم التعامل مع اللقاح المضاد لفيروس كورونا كسلعة عامة يجب أن تكون متاحة للجميع وأن يسخر العالم ترابطه لمحاربة الوباء من خلال التوزيع الفعال للقاحات والعلاج.وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن ذلك جاء خلال كلمة للعاهل الأردني في منتدى "بلومبيرج" للاقتصاد الجديد الذي يعقد على مدى أربعة أيام بواسطة تقنية الاتصال المرئي ويهدف الى تعزيز التعاون من اجل تحصين نظم الاقتصاد العالمي خاصة في مواجهة تداعيات وباء كورونا.ونقلت الوكالة عن الملك عبدالله قوله إن جائحة كورونا وتداعياتها قد أحدثت تحولات في العالم "عز نظيرها في العصور السابقة وأن هذه التحولات تدق ناقوس الخطر وتؤكد أننا نحتاج لبعضنا البعض وأن حياة كل إنسان ثمينة".ودعا العاهل الاردني دول العالم للتعاون من اجل ترسيخ اسس النظام العالمي والسعي لتحسين واعادة ضبط العولمة مؤكدا الحاجة لتحسين الوصول للخدمات الصحية وتعزيز الأمن الغذائي وتشجيع الابتكار لتحفيز التعافي.وأكد أهمية الأمن الغذائي "إذ من المتوقع أن يرتفع عدد المعرضين لخطر نقص الغذاء الى 265 مليون شخص هذا العام بسبب الأثر الاقتصادي الناجم عن الجائحة أي بارتفاع يقدر بحوالي 130 مليون شخص عن العام الماضي".ويعد منتدى بلومبيرج للاقتصاد منصة لتبادل الأفكار وتحديد الفرص الاقتصادية ومناقشة آليات التغلب على التحديات الاقتصادية العالمية ويعقد بمشاركة رؤساء دول حاليين وسابقين ومسؤولين حكوميين واكاديميين ورجال اعمال وخبراء اقتصاد من جميع أنحاء العالم.