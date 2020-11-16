«الصحة العالمية»: الدول التي تدع كورونا يتفشى بحرية تلعب بالنار
الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 08:34 م
وكالاتطباعة
رحب مدير منظمة الصحة العالمية، الإثنين، بـ«الأنباء المشجعة» على صعيد التوصل إلى لقاحات مضادة لوباء كورونا لكنه أكد وجوب «عدم التراخي».
وقال تيدروس أدهانوم جبريسوس، في مؤتمر صحفي: «إنه فيروس خطير يمكنه مهاجمة كل أنظمة الجسم. إن الدول التي تدع الفيروس يتفشى بحرية تلعب بالنار».
وقال تيدروس أدهانوم جبريسوس، في مؤتمر صحفي: «إنه فيروس خطير يمكنه مهاجمة كل أنظمة الجسم. إن الدول التي تدع الفيروس يتفشى بحرية تلعب بالنار».