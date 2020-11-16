«الصحة العالمية»: الدول التي تدع كورونا يتفشى بحرية تلعب بالنار

رحب مدير منظمة الصحة العالمية، الإثنين، بـ«الأنباء المشجعة» على صعيد التوصل إلى لقاحات مضادة لوباء كورونا لكنه أكد وجوب «عدم التراخي».وقال تيدروس أدهانوم جبريسوس، في مؤتمر صحفي: «إنه فيروس خطير يمكنه مهاجمة كل أنظمة الجسم. إن الدول التي تدع الفيروس يتفشى بحرية تلعب بالنار».