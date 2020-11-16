رئيس «إيني»: شرق المتوسط مركز مهم جدا للغاز في المستقبل

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة إيني الإيطالية للطاقة، الإثنين، إن منطقة شرق المتوسط هي مركز مهم جدا للغاز في المستقبل وتنويع الإمدادات.ومتحدثا في مؤتمر عبر الإنترنت لمجلس الأطلسي، قال كلاوديو ديسكالزي إنه إذا سمحت عوامل الجغرافيا السياسية عندئذ ستنطلق خطط لتطوير شبكة للغاز في المنطقة.وأضاف أن إشارات إيجابية تأتي من ليبيا وإذا "حُلت قضية ليبيا" فسيعقب ذلك تطورات إيجابية.وإيني هي أكبر منتج دولي للنفط والغاز في ليبيا كما أنها حققت مؤخرا أحد أكبر اكتشافات الغاز في مصر.