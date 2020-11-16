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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ دمياط تترأس اجتماع مجلس إدارة الجهاز الإدارى للإعلانات

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 08:17 م
محافظ دمياط
محافظ دمياط
حسام فهمي
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ترأست الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الاجتماع الدورى لمجلس إدارة الجهاز الإداري للإعلانات، المُنعقد الإثنين بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء محمد بهجت، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنشاء والتنمية وإدارة الطرق، واللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد مجاهد، الشركة الوطنية للإنشاء والتنمية وإدارة الطرق، ورجب معيزة، مدير عام الشئون المالية والإدارية.

كما تناول الاجتماع استعراضًا شاملًا لما تم تنفيذه وحجم التعاقدات المُنفذة خلال الفترة الماضية، طبقًا لما ورد بالبروتوكول المبرم بين المحافظة والشركة الوطنية للإنشاء والتنمية وإدارة الطرق التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ووفقًا للمعايير والنُظم والقواعد المحددة لضبط المنظومة الإعلانية.

وذكرت المحافظ أنه تمت مناقشة وضع أُطر محددة لمواصلة تنظيم هذه المنظومة بالشوارع والميادين والكباري، لمحاربة فوضى وعشوائية الإعلان والحفاظ على المظهر الحضاري العام، فضلًا عن توفير عوامل الأمان لمرتادي هذه الطرق، إضافة إلى مناقشة عدد من المحاور المُتعلقة بآليات إدارة الإعلانات بمناطق مختلفة وكذلك الشاشات الإعلانية بما تتوافق مع الاشتراطات الفنية المعمول بها فى هذا الشأن وأيضًا المعايير الخاصة بالذوق الجمالي العام والتنسيق الحضارى.

كما ذكر اللواء محمد بهجت أن هناك تعاونًا وثيقًا بين الشركة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لتحقيق جميع الأعمال الواردة بالاتفاقية طبقًا للوائح والاشتراطات المُنظمة للعملية الإعلانية، مؤكدًا تحقيق نجاحات كبيرة في تنظيم عملية الدعاية الانتخابية خلال فترتى انتخابات مجلسى الشيوخ والنواب، كما أكد أنه تم اتخاذ خطوات جادة فى مجال الإعلانات منذ توقيع البروتوكول حتى الآن.

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